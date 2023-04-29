長壽飲食｜美研究4飲食模式降早逝風險20%　共通點注重5類食物

現在有許多種健康飲食模式，想要靠吃來讓自己長壽到底該怎麼做呢？外國有一項研究指出，有4種健康飲食模式，注重全穀類、蔬菜、水果、堅果及豆類攝取是它們的共通點，只需多吃就可以降低近20%的早逝風險。



此外，研究共同作者哈佛大學陳曾熙、公共衛生學院營養系教授胡丙長（Frank Hu）也表示，研究結果顯示選擇健康飲食的時機永遠不會太晚，而且可以嘗試不同的健康飲食法，不一定要一直維持同一種。

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依4飲食指標遵循度分組 遵循高死亡降20%

近日，《美國醫學會內科醫學期刊（AMA Internal Medicine）》刊登了關於健康飲食與死亡風險關聯性的研究成果。研究團隊追蹤了75,230名女性、44,085男性的飲食習慣超過36年。

根據《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，胡丙長教授指出，這是規模最大、持續時間最長的世代研究，以了解《美國飲食指南》中推薦的多種飲食模式與早逝、重大疾病死亡的長期風險。

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研究團隊針對4種符合美國飲食指南的飲食法，包含地中海飲食、健康的植物性飲食等，並依「替代地中海飲食」、「健康的植物性飲食指標」、「健康飲食指標」、「替代健康飲食指標」對參與者健康飲食模式遵循程度進行評分、分析。

評分後將參與者依遵循程度由高至低分成5組進行長期追蹤，研究團隊發現，與遵循程度最低的組別相比，遵循程度最高的組別其全因死亡率降低了約20%。

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健康飲食減死亡風險 癌症降18% 呼吸系統病達46%

此外，研究團隊也發現，參與者若在追蹤期間朝健康飲食模式改善飲食習慣，某些慢性病的死亡風險也會降低。

研究指出，飲食健康程度改善25%的參與者其心血管疾病死亡風險可降低6－13%，癌症死亡風險可降低7－18%，神經退化性疾病死亡風險可降低7%，呼吸系統性疾病死亡風險降低最多，為35－46%。

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根據《CNN》報導，胡丙長教授表示，這代表採取健康的飲食模式對健康的影響永遠不會太晚，而且也代表健康飲食對減少早逝死亡數的影響是巨大的。

而過去，很少有研究探討不同或多種的健康飲食模式與死亡風險的關聯性。透過這項研究也可知道，不止一種方法可以吃得好又為健康帶來幫助。

研究中探討的4種健康飲食模式，其共通點為全穀類、蔬菜、水果、堅果及豆類的攝取。胡丙長教授表示，這項研究結果意味著健康飲食有很大的靈活性，民眾可以遵循飲食指南並依個人的食物偏好、健康狀況、文化等，創造屬於自己的健康飲食餐盤。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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