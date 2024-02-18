失智症｜長者打機打麻雀有助活化大腦？配合心智飲食延緩認知退化

台灣自2018年正式進入高齡社會，人口結構高齡化大帶來的影響甚大，使得翻轉老化、預防失能與失智成為全球重要議題。



專家提醒，協助長者多動腦，活化腦部來翻轉老化，從飲食調整，多吃護腦食物就能預防失智。

「心智飲食」延緩認知退化（按圖了解👇👇👇）

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失智症是高齡社會必須面對的疾病，據台灣內政部2018年人口統計資料估算，台灣65歲以上老人共343萬 3,517 人，佔全台灣人口的14.56％，失智人口共26萬9,725人，平均每12位65歲以上老人就有1位失智者。

失智症種類很多，最常見的是阿茲海默症。許多家屬以為患者年紀大，個性會變得頑固，記憶力不如以往，常常忘記事情，也會不斷重複與別人說過的話，而不以為意，認為這是老化的必然結果，反倒錯失了治療的先機。

事實上，失智不是正常老化而是種疾病，不僅會造成記憶力減退、語言表達、空間感、思考判斷、注意力等認知功能也有所影響，患者常出現個性轉變、情緒起伏、妄想與幻覺，導致缺乏生活自理能力，對照護者是不小負擔。

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「心智飲食」延緩認知退化

想要健康老化，平時應遠離失智的危險因子，除了建立良好生活習慣，不煙不酒、規律運動、增進社交互動、多動腦等，飲食是守護大腦健康的關鍵，台灣營養師陳筠臻表示，可多吃「心智飲食」！

由地中海飲食結合得舒飲食的「心智飲食」（MIND diet），主要是提倡攝取天然的原型食物，多吃護腦食物、少碰傷腦食物，就能夠延緩大腦認知退化。心智飲食的2個重點包括：

重點1：少吃傷腦食物

陳筠臻指出，紅肉及其加工品、忌廉與牛油、油炸食物、速食、糕餅、甜點等精緻食物，這些食物因含大量的飽和脂肪酸與反式脂肪酸，容易使血腦障壁出現損害，進而提升失智風險，應盡可能避免攝取。

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重點2：多吃護腦食物

陳筠臻進一步說明，以植物食物為基底，可多攝取綠色蔬菜、堅果類、全榖雜糧類，以未精製食物為主，避免加工造成養分流失；水果則可選擇具高抗氧化力的「莓果類」，能夠減少自由基對大腦、心血管的傷害。

蛋白質以豆類、魚類、家禽為優先，可避免吃入過多飽和脂肪，且魚類富含的Omega-3 脂肪酸有助於減緩腦部發炎，讓大腦更靈光。心智飲食以橄欖油作為主要油品，它的多酚類物質可幫助抗氧化，橄欖油刺激醛更能抗發炎。再搭配適量紅酒，所含之白藜蘆醇可延緩腦神經損傷，保持大腦年輕。

「麻將電玩遊戲」活化大腦

此外，別忘了透過「多動腦」來預防失智症，台灣陽明交大健康長壽與老化研究中心主任暨北市關渡醫院院長陳亮恭所領軍的研究團隊曾對長者進行「遊戲防老」的相關研究。

透過麻將電玩遊戲的訓練，讓長者感受到判斷與反應力皆提升，不但在心理韌性與日常健康狀況方面有明顯進步，且對大腦負責高級視覺處理，特別是顏色辨別、文字識別、臉部辨識的梭形迴（Temporal Fusiform Cortex）有顯著進步。

陳亮恭提到，藉由體感電玩遊戲獨特的全身性活動設計，不僅提升長者肢體靈活度，更對大腦產生積極影響，同時在認知功能方面出現明顯進步，且在大腦涉及感覺處理、情緒處理、注意力處理等的島葉區域（Insula），與涉及運動控制、注意力、認知相關活動的小腦區域（Cerebellum）有所改善。

國外研究指出，趣味的健康促進活動因具有娛樂性質，能增強長者黏著度與持久性。輕快有力的音樂節奏搭配訓練手眼協調的舞蹈動作，以及大量仰賴策略思考的麻將遊戲，均可有效達到預防長者失智的成效。

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陳亮恭表示，隨著健康意識的抬頭，愈來愈多人了解「防老」的重要性，想要維持老後的生活品質有賴於日常生活的有效積累，雖是老生常談但更需要具體實踐，身體運動與腦部活動必須雙管齊下。

電玩遊戲本身不受時間、地點、環境及氣候限制，其開始與結束可以隨時自由進行，讓長者不僅能在遊戲中獲得趣味性、挑戰性與成就感，更能藉由電玩遊戲促進神經系統運動，增加注意力、動作協調能力與精準度。

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