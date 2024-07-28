減肥｜餐餐水煮雞胸仍越減越肥？提防3大壞習慣　蛋白質別這樣吃

據台灣國健署調查，台灣成人過重及肥胖率高達50.3%，難怪168斷食、低熱量減重、使用瘦瘦筆等減肥法盛行，只是不少人開始減重後，常會有「越減越重」，或朋友也用同樣的減肥法為何自己就是瘦不下來？台北醫學大學附設醫院體重管理中心營養師李佩芬表示，減重能否成功的關鍵，在於「生活習慣」是否正確。



減重能否成功的關鍵，在於「生活習慣」是否正確。（Canva）

一位因減重失利的肥胖男子曾向李佩芬求助，他哀怨地說：「我整個月都在吃水煮餐，雞肉去皮，也多吃纖維，但體重完全沒有下降，調整食物熱量根本沒用。」一度想放棄減重這條路。仔細詢問該名男子的飲食時間，發現他幾乎都是消夜時間吃水煮餐，放假時更晚吃也更晚睡，甚至有一、兩次假日，忘了自己在減重吃了幾次油炸物。

李佩芬強調，減重沒辦法「一招打遍天下」，每一個人肥胖的原因不盡相同，有些人晚睡晚吃、有些人愛喝含糖飲、有些人愛吃油炸物等。她觀察減重門診的患者，前3大的減重壞習慣，分別為晚吃晚睡、吃過油蛋白質、用熱量概念隨意替換飲食。

1. 晚吃晚睡 腹部有游泳圈

人類的新陳代謝時間大多固定，晚間11點後尚未入睡，人體的「瘦素」分泌會開始減少，增加壓力荷爾蒙的分泌，大腦會釋放出「我好餓」的訊號，身體對食物的需求量大增，胰島素阻抗會使血糖浮動，此時吸收到的熱量變成脂肪後，容易囤積在腹部及臀部。李佩芬說，如果觀察一個人，腹部有明顯的游泳圈，可高度懷疑是「晚睡族」。

改善「晚睡」這件事，為減重帶來的效果驚人。李佩芬說，曾有位50多歲開餐廳的老闆娘，每天都沒有按時吃晚餐，得等到關店回到家才吃晚餐，通常已是晚上10點多，入睡時大多已是凌晨1點到2點，經建議後，老闆娘改在晚間5點到6點間抽空吃飯，並調整12點以前入睡，才短短兩周，她的體脂肪就少了3.5公斤，且肌肉量上升。

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2. 吃過油蛋白質 減重卡關

坊間鼓吹增肌減脂就得多吃肉補充蛋白質，但往往都會挑到「過油的蛋白質」，如牛腩或是帶皮雞肉等，也有些人喜歡吃水煮蛋，李佩芬說，水煮蛋的脂肪量，約佔整顆蛋的60％，最大宗的油脂來源為蛋黃，還有人為了攝取蛋白質，天天喝一杯拿鐵，牛奶的油脂量也很高。先前有一位35歲的女性，戒掉拿鐵後，兩周也掉了1.4公斤的脂肪。

3. 用熱量概念 亂替換飲食

常有人會「亂替換飲食」，因為中午喝了一杯珍奶，或下午吃了一塊蛋糕，晚餐就不吃澱粉只吃菜，以為中午攝取過多的熱量，晚上可以用減少澱粉替代。李佩芬說，每一餐都應攝取足夠的營養素，如果中午多吃了一塊蛋糕，晚餐還是要吃澱粉，但應減少攝取「油質」食物，建議晚餐可改為低脂餐，但纖維則須提高。

李佩芬說，大家若在減重的路上卡關，建議可以先自我檢測，是否有錯誤的飲食或生活習慣，也建議可以尋求營養師協助，讓減重可事半功倍，增加減重路上的信心及成功率。

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