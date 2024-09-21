心血管｜腰圍才是關鍵！醫生：體重下降腰圍增加　心臟病風險更高

近年瘦身減重已成全民運動，心臟科醫生提醒大家，腰圍比體重更會影響到未來的心血管健康，相對於體重與身高的比例BMI，測量腰圍與身高或腰圍與臀圍的比例會更具健康價值。



心臟科醫生提醒大家，相對於體重與身高的比例BMI，測量腰圍與身高或腰圍與臀圍的比例會更具健康價值。（Canva）

台灣心臟科醫生劉中平在Facebook中發文自述，「自己已經快50歲了，最困擾的就是這個肚子」，雖然平時都有在跑步、運動甚至游泳，但是肚皮還是很「鬆」。

劉中平提到，世界知名的約翰霍普金斯大學和美國麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）聯合進行的大規模研究報告，從5490人平均10年的追蹤顯示，腰圍比體重更會影響到未來的心血管健康。

研究中的患者接受飲食與運動的建議，達到身材調整目的，結果一年後只要是腰圍減下來的患者，就算體重沒有下降，未來10年發生心血管疾病的風險都會明顯降低。 但如果體重下降但是腰圍增加的人，發生心臟病的危險反而增高。

劉中平舉例，一位健身教練雙臂肌肉很粗大，腰部很緊實，和一位啤酒肚四肢瘦瘦的人可能是一樣的體重和BMI，但是兩位的健康情況會明顯的不一樣。

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另外，美國心臟學會已多次呼籲，腰部的脂肪代表內臟油脂，比體重更有心臟疾病的風險相關，量測腰圍與身高或腰圍與臀圍的比例，相對於體重與身高的比例BMI，會更有健康的價值。

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