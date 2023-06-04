減肥｜體重不穩定一天暴胖2公斤？7大原因影響體重數字無需緊張

你是否常常疑惑，明明自己都有在運動，為什麼卻愈來愈胖，甚至有人還覺得自己一天會直接暴胖2公斤？營養師指出，一天內紮實的胖上2公斤是不可能的，有可能是因為水喝太少、重口味食物吃太多或是正在生理期前後所導致。



突然暴胖2公斤？別被體重數字綁架

台灣營養師高敏敏表示，要一天內紮實的胖出2公斤是不太可能的，因為要增加1公斤要攝取7700大卡才能辦到，因此建議民眾，在量體重時要每天固定時間，並且在同一狀態下測量，才能獲得最正確的數字，也更能接近自己理想的體重，在量體重之餘，也要關心體脂肪跟肌肉量，避免不健康的「虛胖」產生。

體重不穩定有7原因會影響（按圖看清👇👇👇）

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高敏敏指出，民眾在減肥時如果體重總是飄忽不定或是下不來，有可能是以下7個因素導致：

1. 喝水量多寡

水是影響體重的關鍵之一，當喝水量多時，體重就可能會增加，但不用太擔心，因為水分會代謝排出，再加上足夠的水分才能幫助身體新陳代謝、提升減重效率也能減少口渴、飢餓感發生，所以千萬不要為了減重都不喝水。

2. 鈉含量攝取過多

當重口味、重鹹、加工食品吃太多，會使得鈉攝取過量、導致細胞的滲透壓平衡失常，換句話說就是高鈉易導致水腫，使身體儲存更多水分，所以如果想讓多餘的水分及鈉排出，可以攝取幫助利尿及高鉀的食物，做到「留鉀排鈉」。

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3. 精緻澱粉攝取過多

當碳水化合物的攝取比例高，身體也會儲存水分，因為身體需要較多的水分去儲存碳水化合物中的醣類，但營養師提醒大家，適量的碳水化合物也很重要，建議大家還是要均衡攝取，並以未精緻澱粉為主。

4. 生理期前後

當女生生理期來時會導致荷爾蒙的浮動，進而出現存水、脹氣等情況，但其實也不用太緊張，大概在生理期第三到四天後就會恢復正常。

5. 流汗量、尿液量與糞便堆積量改變

身體水分流失時，體重自然會下降，當太多糞便囤積在體內時也會增加體重，而且糞便排出時，腸內的脹氣也會一起排出，所以建議多攝取高纖食材並盡量在固定的時間排便。

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6. 壓力荷爾蒙過高

跟女性生理期前後原因有些類似，當壓力荷爾蒙上升時，身體會儲存更多水分，所以體重才會跟著忽高忽低，建議可以放鬆心情，趁空閒時間多去戶外走走散心，以免造成雙邊齊來的惡性循環。

7. 肌力訓練

進行肌力訓練時，肌肉纖維可能會被撕裂，而身體在修復肌肉時會儲存水分，所以運動後有些部位如果有點浮腫不用太擔心，通常觀察一兩天後就會消散。

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