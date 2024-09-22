面癱｜工作太累或涼冷氣不想動小心顏面神經麻痺！7居家照護方法

突然間，感覺臉部肌肉麻木、表情歪斜不對稱、眼睛無法閉合、耳鳴聽力下降、嘴角下垂、不自覺流口水等症狀，你以為可能是中風了，其實還有另一種可能是顏面神經麻痺。



台灣台中澄觀中醫師吳宛玟指出，發生顏面神經麻痺的原因可能因吹風受寒、情緒過激壓力大、過度勞累睡眠不足、免疫失調、病毒感染、帶狀皰疹併發症、腦中風、顏面神經核或周邊顏面神經受損等。

▼究竟面癱成因是什麼？又有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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透過抬頭紋變化 初判顏面神經麻痺類型

吳宛玟說，如果發現自己顏面表情異常時，先別慌張，可以透過皺眉抬額動作來檢視「抬頭紋的消失與否」，簡易辨別是屬於「中樞型」還是「周邊型」。若兩側都有抬頭紋則屬中樞型；如果皺眉抬額時半邊的抬頭紋消失，則屬於周邊型顏面神經麻痺，必須把握治療黃金期，儘速接受中醫治療。

一般常見顏面神經麻痺屬於「周邊型」，吳宛玟建議，在發病後1個月內黃金期，1周實施顏面針灸治療2～4次能有效幫助肌肉協調，並搭配中藥以提高療效，後期搭配微細的美顏針手法，調整細微不對稱，不但能放鬆緊繃肌肉同時也能拉提鬆弛肌膚，恢復昔日光采。

顏面神經麻痺和中風如何分辨？注意你的「抬頭紋」（按圖👇👇👇）

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中樞型顏面神經麻痺要先看神經內科確認危急程度

如自我檢測屬於「中樞型」顏面神經麻痺別輕忽，建議先至神經內科求診，排除危險病況後，即可搭配中醫針灸治療。顏面穴位針刺可活絡顏面神經、改善顏面血液循環、放鬆面部緊繃或張力異常的肌肉，並搭配藥物調理身體氣血平衡，內外治療相輔相成，必能將療效最大化。

7個居家照護方法

除中醫治療外，吳宛玟表示，也可自行居家照護，並調整生活作息與不良習慣。

1. 自行按壓顏面穴位，幫助活血通絡，以指腹輕揉按壓單穴位5~10秒：陽白、瞳子髎、承泣、四白、巨髎、地倉、頰車。頭部穴位則包括：百會、風池、翳風。

2. 勤做臉部按摩，避免肌肉緊繃僵硬：早晚以溫水清潔臉部後以輕柔手法按摩臉部肌肉5～10分鐘，方向皆由內向外延展、由下向上拉提，也可搭配乳液避免過度拉扯皮膚。

3. 自己對著鏡子練習表情動作，減緩肌肉萎縮，如抬眉、閉眼、皺眉、微笑、張口、嘟嘴等，活動臉部肌肉。



▼面癱改善穴位及按法（按圖👇👇👇）

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4. 避免頭臉部吹冷風，少直吹電扇或長期待在冷氣房。

5. 維持良好生活作息，避免熬夜、過度勞累。

6. 放鬆緊繃焦慮情緒，可以泡熱水澡、喝花草茶、做簡單伸展運動。

7. 避免吃冰喝冷飲，減少烤、炸、辣等刺激物，避免抽煙、酗酒、嚼食硬物。



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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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