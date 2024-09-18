腸胃健康｜按2穴位改善消化功能！中醫師教2招排毒運動提升肝功能
撰文：健康2.0
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中醫認為，「脾胃有病，身體虛一半」。想要養脾胃有什麼好方法？跟著中醫師按摩穴位，可以幫助消化，改善胃脹、胃堵堵。
4體質腸胃問題多
台灣中醫師鄒瑋倫指出，透過生活型態可觀察腸胃健康，臨床上常見4種體質，容易有腸胃問題。
▼慢性腹瀉可能會是發生了哪些疾病？（按圖👇👇👇）
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1. 脾腎虛寒：吃冰容易胃脹、胃不舒服。
2. 脾濕痰阻：小鳥胃、常吃不下，小腹卻很大，典型的呼吸都會胖。
3. 胃陰不足：容易暴怒、常消化不良。
4. 肝胃不合：很餓，但吃不下。
2穴位改善消化功能
鄒瑋倫建議，消化不好的人可以經常按摩二間穴和少府穴，有助改善腸胃狀況。
二間穴
位於第二掌指關節前方，二間穴是大腸經的第二個穴位，可改善胃脹、胃堵堵，幫助解決便秘之苦。
少府穴
位於小指彎曲觸碰到手掌橫紋的中間，可降心火、肝火，調整腸道、改善消化。
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2招排毒運動 提升肝功能
鄒瑋倫也提供2招排毒運動，簡單的伸懶腰、敲屁屁動作，就可以提升肝臟的解毒功能。
伸懶腰運動
透過舉手、肩膀上提，可刺激肝經，記得動作愈慢，效果愈好。
1. 手心朝內握拳。
2. 手掌朝外握拳，手臂帶動肩膀往上舉，兩手臂輪流。
敲屁屁運動
膀胱經位於臀部，握拳敲打臀小肌、臀中肌及臀大肌，幫助肝臟代謝，去除身體廢物。
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