腦中風｜夏天手腳冰冷跟吹冷氣有關？醫揭常見原因要小心中風

夏天也可能會有手腳冰冷？一般來說，溫度低血管收縮易導致手腳冰冷，而手腳冰冷常見與心臟血管循環有關，當血管阻塞或貧血，血液流到末端肢體的量減少，導致四肢末梢血液循環不良，就容易造成手腳冰冷。



如果本身有慢性疾病如糖尿病等，或是夏天吹冷氣都可能造成手腳冰冷問題加重。

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手腳冰冷、手麻腳麻健康拉警報 醫揭常見原因

台灣高雄大中診所院長吳政航醫師表示，血液循環不良不只出現在身體四肢末端，也會出現在重大器官內血管中，因此不能輕忽手腳冰冷、容易手麻腳麻的現象，然而造成手腳冰冷的原因很多，常見情形如下：

1. 主要多因血液循環不良引起。

2. 內分泌異常，像是甲狀腺低下、身體代謝變差。

3. 腎上腺功能異常、腎上腺素分泌不足，身體缺乏能量。

4. 受到外在細菌或病毒感染，也會導致畏寒、四肢冰冷。

5. 其他，例如腦幹腫瘤導致溫控感受異常。



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台灣吳政航醫師指出，末端循環不良又以三高慢性病患為高危險族群，如膽固醇高容易導致血管阻塞，血液不暢通；高血糖的糖尿病患全身代謝出問題，影響血管正常運行，也會有末梢神經異常狀況；長期高血壓容易導致血管不健康，加上久坐、不運動，都會增加血管硬化或阻塞的機率，而末梢手腳冰冷更是健康亮紅燈的警訊。

多數人擔憂的中風，往往發生前微循環已經不佳，通常先從末端細小血管開始不暢通，再來中型血管如腎臟、肝臟血管，大型血管像是心臟、腦部血管，從細小血管出問題不予理會，逐漸惡化，最後可能出現大血管病變。

腦中風主要分2類型 發生部位與面積影響預後

腦中風可分為出血性中風和缺血性中風2種類型，台灣吳政航醫師說明，血液循環不良常是發生缺血性腦中風的危險因子，因心律不整、心臟病有服用抗凝血劑或血壓過高可能會導致出血性腦中風；此外因車禍、外傷撞擊等，或是腦血管有動脈瘤意外破裂等，也可能會導致出血性腦中風發生。

台灣吳政航醫師進一步分析，若以發作部位來判斷如大腦皮質中風，會出現單側肢體無力、感覺麻木，臉部兩邊肌肉不對稱、口齒不清，也可能合併耳鳴、暈眩、單側頭痛、鈍痛等。中風初期可能是影響小部分，若中風面積持續擴大，影響到腦幹，就會出現更嚴重神經學症狀、甚至不可逆永久性症狀。因此，一旦有前述症狀發生，應儘速就醫，掌握黃金3小時內施打血栓溶解劑或進行取栓手術。

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

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銀杏葉萃取物 改善手腳冰冷、手麻腳麻症狀

常見民眾因為手腳冰冷、手麻腳麻，希望服用保健藥品改善症狀，台灣嘉義大和藥局龔聖煒藥師（港稱藥劑師）指出，預防腦中風有降低膽固醇的紅麴、納豆、富含Omega-3的魚油等；銀杏葉則能有效改善手腳冰冷、手麻腳麻症狀。

市售銀杏相關產品多元，不同的萃取方式成效會有落差，台灣龔聖煒藥師以循利寧為例，循利寧經萃取技術，銀杏葉萃取物含有活性成分類黃酮，能提供充足血氧，清除自由基，改善末梢血液循環，幫助組織器官的正常運作，屬於指示藥品。

台灣龔聖煒藥師提醒，若本身有在服用抗凝血藥物，應間隔至少1小時再吃這類促進血循的指示藥品，諮詢醫師或藥師，以策用藥安全。另外，手術前或拔牙前7天應暫時停用；若合併使用劑量出現過高的情形，則應預防可能出現牙齦出血或莫名異常瘀青的狀況。

台灣龔聖煒藥師曾遇1位50多歲婦人，本身有慢性病，也有服用醫師處方箋藥物，每到秋冬都會手腳冰冷，用暖暖包熱敷效果也不佳，後來經建議於早中晚服用循利寧滴劑為輔助，並在晚上洗澡時用溫熱水泡腳，促進血液循環，後來手腳冰冷或麻木狀況改善許多。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

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夏天手腳冰冷跟吹冷氣有關？血循不暢是關鍵

台灣龔聖煒藥師解釋，雖然手腳冰冷麻木症狀在冬天相較常見，但夏季炎熱，水分容易攝取不足，導致血液容易混濁，容易出現肩頸痠痛，再加上夏天頻繁進出冷氣房溫差頗大，身體血管快速擴張收縮導致血液循環不好，也使得手腳冰冷的情況更常見。除此之外，糖尿病患血糖控制不佳，在高溫氣候下，血液循環不佳情況更甚。這些情況都可以藉由銀杏萃取物保養獲得改善。

台灣吳政航醫師提醒，防範中風必須從日常做起，三高患者平時應多加留意，並規律服藥；煙成分中的尼古丁含焦油和致癌物質，會提高血管硬化和阻塞風險，應戒煙；久坐、不運動更會導致血液循環變慢、血管不健康，應進行持續且緩和性運動如慢跑、快走，每週3次，每次30分鐘，持之以恆，讓血管維持彈性健康。龔聖煒藥師則建議，夏天1日補水量以體重乘以30c.c.為基準，並減少曝曬在大太陽底下。

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