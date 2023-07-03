冷氣病｜忽冷忽熱身體不適似中暑？盤點冷氣病常見症狀3原則避免

室外氣溫飆高，悶熱的天氣讓人只想待在屋內吹冷氣，尤其許多辦公室、百貨公司冷氣溫度開到最低，很多上班族一整天下來幾乎的在冷氣房中度過，發現自己愈來愈耐不住酷熱之外，身體還有各種不適症狀更加劇。



中醫師提醒當這種問題出現時，非常有可能是「冷氣病」上身。

冷氣病常見症狀（按圖看清👇👇👇）

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什麼是「冷氣病」？身體對環境溫差改變反應

每當夏日民眾終日關在冷氣房中，是可能嚴重影響身體健康，但到底什麼是冷氣病？台灣萬芳醫院傳統醫學科醫師蔡宗儒解釋：「冷氣病又稱作『冷氣機症候群』，是一種生理現象而『非病態性疾病』，屬於身體對環境溫差改變的反應。」

若長時間處在低溫環境中，為了讓呼吸道滋潤容易出現咳痰、流鼻水，以及顫抖、肩頸痠痛（緊繃）、皮膚四肢發白、紫等血液循環不良症狀。 加上許多大樓屬於中央空調系統，空氣不流通之外，可能還有許多塵蟎、霉菌等。

在吹冷氣時，為了不讓冷氣跑掉我們會緊閉門窗，就會讓冷氣房出現「空氣乾燥」、「氣溫過低」、「空氣不流通」、「室內空氣污染」等的問題，都是可能引發冷氣病的4大兇手。

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冷氣病常見症狀！中三項該警覺

冷氣病有幾大特徵：

- 水腫

- 全身痠痛

- 頭暈

- 頭痛

- 容易感冒

- 手腳冰冷

- 皮膚乾燥搔癢

- 過敏症（鼻敏感、濕疹、哮喘等）

- 自律神經失調焦慮

- 胃酸過多



蔡宗儒說：「如果出現其中3個或以上的特徵，就可能罹患了冷氣病」。不過未必是每個人進出溫差大的環境時都會不適，中醫師點出，平時無運動習慣、心臟病病史、自律神經失調者，冷氣病的情況會更明顯，而自律神經失調的病人，遇到氣溫變化大時，易引起交感神經興奮，會造成更大的身心不適感，因此出入冷氣房時更要注意身體狀況。

乾眼症不只有乾澀，症狀很多樣（按圖看清👇👇👇）

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在冷氣房中加強頭部、頸部保暖

除了長時間待在室內吹冷氣容易出現外，當頻繁地進入室內、室外都於身體也可能產生影響，蔡宗儒分享近期遇到的一名個案，台灣一位外賣員翁先生常常需要送餐到各公司行號，每次從室外進到有冷氣的環境時，經常頭痛頭暈以及肩頸痠痛。

尤其是最近連日高溫，不適的情況更加頻繁，原以為只是疲勞和壓力的表現，想藉由復健按摩改善但不見起色，後來就醫治療，才知道原來自己是得到了所謂的「冷氣病」。該如何避免冷氣並帶來的危害？蔡宗儒中醫師建議有三大原則：

ㄧ、保持運動習慣：有氧運動改善冷氣病有幫助，能提升血液循環。

二、留意環境溫差變化：進入冷氣房時穿上薄外套禦寒，防止血管突然收縮。

三、中醫調理：透過中醫調理如三伏貼，以溫熱屬性的藥材敷貼於穴位加強氣血循環，從根本改善免疫力。



若上班族免不了一定要一整天坐在冷氣房時，頭與頸部加強保暖，避免直吹空調及風扇，減少額外的刺激加重緊繃感，才是預防冷氣病發作的正確方式。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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