Do You Know？｜醫生解構心臟病３大成因 鍛鍊心臟要記住１方程式

在本港，心血管疾病長久以來都是導致死亡及疾病的主要原因，每年更有幾千人因此而死亡。近日，藝人鄭裕玲（Do 姐）主毒的健康節目《Do You Know？》就邀請到中大醫院心臟科專科醫生陳裕豪醫生到節目上分享與心臟病相關的資訊。



（圖片來源：截圖自Youtube節目《Do You Know？》）

Do 姐在其Youtube頻道上推出節目《Do You Know？》，每集都會探討一個健康或醫學議題。最新一集她就邀請到陳裕豪醫生，同大家一齊探討「心臟病」的問題。

何謂心臟病？

陳醫生表示，心臟病有很多不同的類型，而在醫學上，很多時候醫生專治的是心臟衰竭。他指，心臟就像一個「泵」，會反覆進行收縮和放鬆，當心臟收縮時血液就會從中流到身體不同的器官，以供應不同的養份。但當心臟失去這個功能時，便是心臟衰竭。而最常見的成因有３種：

1. 冠心病



心臟中存在名為「冠心動脈」的主要血管，若因這些血管收窄而導致心臟衰竭，便可稱為冠心病。冠心病通常是由於高膽固醇而導致，當膽固醇過高，多餘的膽固醇就會積聚在血管中，令血管收窄。另外，男性、血壓高、經常承受壓力、年長令血管退化等，同樣會導致冠心病。

2. 高血壓



因長期高血壓而導致心臟功能受損。與冠心病不同，約九成的高血壓病患都是沒有具體成因，這亦被稱為「原發性高血壓」。隨年齡增長血壓高的機率亦會提高，同樣地，男性患上高血壓的風險亦較高。

3. 結構性心臟病



心臟內部的結構十分複雜，如果其中的心瓣出現問題，都可能導致心臟衰竭。而最常見的情況就是心瓣不能正常開合，令心臟失去正常功能。

陳醫生解釋，女性由於受賀爾蒙保護，在更年期以前患上冠心病或高血壓的風險的確較低，但隨住年齡增長，女性罹患心臟病的風險就會慢慢變得與男性相若，甚至有研究顯示，女性的患症風險會超越男性，所以其實不論男女都應該注意心臟健康。

4部位異狀心臟恐面臨疾病風險（按圖看清👇👇👇）

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如何預防心臟病？

（圖片來源：截圖自Youtube節目《Do You Know？》）

被問到如何可以心臟病，陳醫生就指要從生活習慣開始着手，第一步是維持均衡飲食，日常應盡量避免食用高脂肪、高膽固醇、油炸、反式脂肪含量高的食品（例如：人造牛油、脆焗食品）；然後，要有充足運動配合適當休息。根據美國心臟專科學院的建議，成年人一星期需要做150分鐘的中等強度運動，大概每天20多分鐘就可以；最後就是處理好生活上的壓力，因為壓力過高都會抑鬱成疾、導致心臟血管出現問題，及血壓上升，從而令患上心臟病的風險大大提高。

想鍛鍊心臟要記住一個方程式！

（圖片來源：截圖自Youtube節目《Do You Know？》）

不時都能從新聞上聽到有運動員在運動期間突然暈倒、失去知覺，甚至猝死。陳醫生便分享箇中成因。他指，其實猝死是由於心臟功能突然無法正常運作，養分和血液都沒有辦法供應到身體的不同器官，腦部就會出現缺氧，若未能及時進行急救，有很大可能就會失救。

陳醫生強調，若想鍛鍊心臟就要記住這個方程式：

（220 - 歲數）x 0.7 = 目標心跳

只要在進行鍛鍊時，將心跳維持在這一個水平，就可以既安全，又有效的鍛鍊心臟。如果心跳數超過了目標心跳，可能就會令心臟壓力過大，甚至有危險。

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