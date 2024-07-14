心臟病｜面相觀察心血管好壞？中醫揭4部位異狀心臟恐有疾病風險

心臟為人體重要器官之一，一旦出現病徵，其實從耳朵、印堂、山根、唇舌等4大部位是能發現到心臟的異狀！



台灣中醫師吳宛容表示，《內經》指出，「心其華在面。」從面相上可以藉由中醫的望診，觀察心血管系統的好壞，及心臟功能的穩定。

4部位異狀心臟恐面臨疾病風險（按圖看清👇👇👇）

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臉上有「冠心溝」、「懸針紋」 心臟恐面臨疾病風險

吳宛容認為，一個人的疾病狀況可以透過望、聞、問、切四診來判斷，望而知之為之神！以心臟衰竭為例，患者通常會出現杵狀指，意即手指或足趾末端明顯增生、肥厚，呈現杵狀般膨大，就如同鼓棒末端，使得指（趾）端背面的皮膚與指（趾）甲構成的基底角等於或大於180度。其發生原因在於肢體末端缺氧，讓細胞認為生存受到威脅，所以造成局部組織增生，導致壓迫到原有的手指外觀。

民眾要從面相判斷心臟的健康，吳宛容指出，首要觀察的地方為耳朵，當心臟冠狀動脈硬化導致供血不足時，耳垂組織會萎縮，當耳垂因沒有軟骨和韌帶支持下，會出現1條由內上方延伸至外下方的凹陷線條，中醫稱之「冠心溝」。若觀察到耳垂上有「單耳不完全」的摺線，屬於較不嚴重的狀況，其次為單耳完全性摺痕，最嚴重的是兩耳完全性對角摺線，其患有心臟疾病的機率最高。

第2個要觀察的位置為印堂，吳宛容說明，通常印堂光澤平滑、沒有紋路是健康之相，但是當印堂產生縱紋，好像懸著一根針，中醫望診稱之為「懸針紋」。只要印堂出現懸針紋，無論在中央或兩側，這類人士心情通常不開朗，胸口也會憋悶，呼吸不順暢，心肺的循環也會有問題。

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山根也是觀察重點之一，吳宛容解釋，山根位於兩眼內側眼頭之間的鼻樑低處，是鼻子開始要隆起的地方，山根低陷或出現橫向細紋，代表平時身心壓力大，波動的情緒容易導致血壓起伏不定，上了年紀後就容易有心臟血管的問題。

另外，從中醫看來，唇舌的健康很重要，當舌面或舌邊出現暗斑，捲起舌頭，舌下的靜脈色暗、腫起，甚至彎曲、唇色暗沉等，都是氣血瘀滯的現象。

愛護心臟保持健康！日常可按摩刺激3穴道

中醫通常觀察到異常徵兆，都會建議患者前往醫院，由心臟專科醫師進行檢查以防範未然。吳宛容強調，中醫看的是氣血，當心臟專科醫師沒有檢查到異狀，就是屬於中醫的氣病，這時中醫就扮演著非常重要的角色，可以預防心血管走向崩壞的情況發生，當西醫檢查到心電圖異常、心肌缺氧、心血管阻塞，這時就是中醫所謂的血病，建議中西醫併治，以預防心肌梗塞發生。民眾日常可以按摩3個穴位，以加強心臟保健：

主動脈撕裂（又稱主動脈剝離）是什麼？👇👇👇

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隱白穴：

隱白穴位於左右腳拇指指甲根部處，屬於「脾經」的出發點，因此刺激隱白穴具有「活血」的效果，能提高血液流動的流量以及質量，有助於提高血管彈性，使全身的氧氣、營養更能在體內順暢循環。

復溜穴：

高血壓會帶給心臟相當大的負擔，而刺激位於小腿內側的「復溜」穴能提高水分代謝，具有降低血壓的效果。透過按壓刺激復溜穴，可能讓身體的水分更容易排出，具有改善水腫的效果，進而可能使血壓接近正常、使心臟負擔減輕。

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內關穴：

內關穴對心律不整有良好的改善效果，還能調整橫膈膜柔軟度、防止呼吸過淺，能降低心律不整的風險。內關穴意為內臟的關口，具有調節內臟、安定身心的效果，能幫助提高內臟血液流動，也可能對改善心悸問題有效。

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