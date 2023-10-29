腰痛｜扭傷腰疼痛難耐應該如何處理？把握這時機1招伸展助紓緩

很多人都有閃到腰的經驗，不論哪一個年紀，尤其現代人經常久坐不動，或是搬重物姿勢不良，也特別容易閃到腰。



究竟閃到腰是什麼？腰痛該怎麼紓緩？應該冰敷還是熱敷？需要就醫嗎？

閃到腰的當下該怎麼辦？腰痛該冰敷還熱敷？（按圖看清👇👇👇）

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什麼是「閃到腰」？

簡單來說，閃到腰就是不正確的動作造成背部肌腱筋膜發炎。人類腰部結構，包含脊椎、椎間盤、骨盆及周邊保護的肌腱，肌肉和韌帶如果承重壓力超過身體可以負擔的程度，就有可能造成肌肉和肌腱韌帶拉損傷。

台灣羅東博愛醫院復健醫學科主治醫師李紹安說明，年過50歲比較容易有閃到腰的風險，因為肌肉隨著年紀增長，會出現衰老甚至肌少的狀況。不過，台灣復健科專科醫師蔡育霖表示，平時姿勢不良、有久坐習慣，或是一些運動的拉傷損傷，也是會導致閃到腰的原因，屬於急性疼痛。遇到這樣的情況，大部分只要好好休息就能有效改善。

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閃到腰的當下該怎麼辦？

台灣高醫岡山醫院籌設處復健科主治醫師蔡承芳表示，若產生急性的腰部扭傷，當下應該暫停手邊的工作，減少腰部的承受量，才可以進一步減少損傷。另外建議要休息，如果可以，建議平躺，平躺可以大大減輕腰部的壓力。

另外，台灣羅東博愛醫院神經外科主治醫師劉一廷補充，有些老年人在家裡不慎滑倒，可能就不是單純只是閃到腰，他或許還能夠自行爬起、步行，但照X光發現有腰椎的壓迫性骨折，提醒民眾留意。

閃到腰該冰敷還是熱敷？

台灣彰化秀傳醫院骨科部主任胡名賢表示，當你剛受傷時，肌肉處於發炎的狀態，一開始需要冰敷，在前24小時大量冰敷，讓發炎降下來，可是很多時候我們並不知道自己受傷了，等到隔天睡覺起來才發現腰很痛，這時已經過了冰敷的黃金時期。

而在受傷後3到7天的亞急性期，熱敷是最好的處理方式，但要注意，不管是在急性期或亞急性期，千萬不要做讓腰部再次受傷的動作，盡量避免伸展，讓它好好休息。

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閃到腰後何時才能做伸展動作？

在疼痛比較能夠緩解時，也就是肌肉已經慢慢在復原，需要做點伸展，來維持它原本該有的強度。胡名賢示範，先讓腰部保持平躺，抬腳、抱膝到胸前，適時做一些左轉右轉的動作。建議在做伸展時，要躺在床上（不要太軟）或是在瑜伽墊上，最推薦是在地上擺瑜伽墊。

持續腰痛、合併其它症狀 應速就醫檢查

醫師提醒，久坐的上班族平常大概工作一兩個小時就要起來活動一下筋骨。如果腰痛持續超過兩周以上，甚至在沒有改變姿勢的情況下持續腰痛，或是出現其他合併症狀（如腳麻無力），應立即就醫治療，避免延誤病情。

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