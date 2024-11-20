破．地獄︱82歲許冠文自揭有糖尿病 分享3大養生之道

香港殯儀題材電影《破．地獄》大賣，除了破了香港首日開畫票房紀錄，上映第10日便衝破6000萬票房大關，成績相當驕人。作為主角之一的許冠文，在片中飾演喃嘸師傅「文哥」一角，表現獲觀眾大讚，雖然已經年屆82，但精神和體力仍未見衰退。不過，原來許冠文亦曾因飲食習慣不良，導致糖尿病及高血壓，後來改善了飲食習慣，情況才得以好轉。



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英皇集團主席楊受成博士伉儷攜同《破．地獄》監製邵劍秋、導演陳茂賢、主演許冠文、衛詩雅、艾妮及劉若寶一同宣布電影大破6000萬元票房大關的喜訊。（葉志明 攝）

《破．地獄》劇照

今年82歲的許冠文曾接受衛生署星級有營食肆《營廚》的訪問，當時他就透露自己的飲食習慣極不健康，「牛雜、大閘蟹、炸大腸等高脂食物無一不歡。」直至十多年前，在一位醫生朋友的勸諫之下接受體檢，結果證實已患上糖尿病。自此，許冠文便盡量保持健康飲食，飯菜多以蔬菜和鮮魚為主，收斂了油多味濃的口味。

這位醫生朋友是上帝賜給我的一份禮物。 許冠文

許冠文３大養生之道

談及確診糖尿病之後的生活，許冠文指，太太對他照顧周到，每天總能做出五花八門卻又健康的小菜。然而，每逢飯局，飲食方面總難要求朋友遷就，因此他學會了從每道菜中挑出合適的東西來吃，例如咕嚕肉中的菠蘿、青椒；吃燒鵝時必定除皮去脂；吃乳豬時亦只擇瘦肉。他表示，「每道廣東菜通常都用上幾種材料，所以不愁沒有下箸之處。」

許冠文又指，過往自己經常帶備一份食物營養資料，方便查核食品的熱量和膽固醇含量，後來改用智能手機，讓他更容易取得健康飲食的資訊。他的飲食習慣可謂「由璀璨歸於平淡」，但他毫無怨言，反而認為學懂了欣賞食材的真味，他說：「改變飲食習慣就像進入了另一個境界。過往從未認真感受過青菜的鮮美、瘦肉的甘甜、豆腐的清香，現在都一一嚐到了。」

另外，許冠文一直有保持運動的習慣。他說：「當身體狀況不佳時，只覺得整個人呆滯無神，疲倦乏力，好像吃了豬油一樣。」因此他經常與親友結伴打網球和高爾夫球，又熱愛游泳和潛水，認為運動讓他精神充沛，反應靈敏。

隨着年齡增長，諸如心臟病、糖尿病等長期病患容易逐漸出現，在訪問的最後許冠文就勸誡大家注意飲食健康，「世界還有很多美好的新事物等待我們去享受，如果大家不想錯過，就要小心飲食，保持健康。」

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如何透過飲食來控制血糖？

為了避免患上心臟病，最好的方法就是從日常生活做起，而從飲食着手就是最好的一步，以下是糖尿病患者應留意的飲食重點：

1. 控制碳水化合物攝取量：碳水化合物會直接影響血糖水平，因此需要控制攝取量。 選擇低GI（升糖指數）的碳水化合物，如全穀類（糙米、全麥麵包）、蔬菜和豆類。 同時，分散碳水化合物的攝入，避免一次攝取過多。



2. 增加蔬菜和水果攝取：蔬菜和水果富含纖維、維生素和礦物質，有助於控制血糖和維持健康。 選擇多種顏色的蔬菜和水果，以確保攝取多種營養素。



3. 選擇低脂食品：選擇健康的脂肪，如橄欖油、堅果、魚類和雞胸肉。 減少飽和脂肪和反式脂肪的攝入，這些脂肪會增加心臟病風險。 控制總脂肪攝入，尤其是高熱量的脂肪。



4. 控制蛋白質攝取：蛋白質對於維持飽足感和肌肉健康很重要，但過量攝取也會增加卡路里攝取量。 選擇瘦肉、魚類、家禽、豆類和豆製品作為蛋白質的來源，並控制適量的攝取量。



5. 注意糖分攝取：避免攝取過多的糖分，包括加工食品、甜點和飲料中的隱藏糖分。 選擇低糖或無糖的替代品，如人工甜味劑，但也要適度使用。



6. 規律餐點和控制飲食時間：保持規律的餐次和控制飲食時間有助於穩定血糖值。 遵循醫生或營養師的建議，制定合理的飲食計劃。



除了以上的飲食重點，糖尿病患者還應定期監測血糖水平，並根據醫生或營養師的指導進行藥物治療或胰島素注射。個人情況可能有所不同，建議與專業醫療團隊合作，制定適合自己的個人化飲食計劃。

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