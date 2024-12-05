肛門痕癢｜夜間發癢影響睡眠？必學正確清潔步驟、7保養預防重點

林先生走進診間時面有難色，支支吾吾才小聲說「醫師，我的肛門好癢…」語畢，林先生忍不住就抓了屁股幾下。

文：張凱安 Kyle Chang 資料查核：Hello 醫師



多數人習慣將肛門與不潔或不雅的形容詞畫上等號，平時不僅鮮少談論肛門問題，若有問題也傾向避不就醫而自行擦藥。但肛門癢其實是十分普遍的肛門症狀，《Hello醫師》向您說明何謂肛門搔癢症、肛門癢的原因、治療及預防。

肛門癢保養預防7重點（按圖👇👇👇）

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肛門搔癢症是什麼？

肛門搔癢症指肛門因特殊原因奇癢無比並伴隨有灼熱感，使人忍不住想用力搔抓，卻從而引起抓痕、血痂、皮膚肥厚及苔蘚化，此症好發於20~40歲青壯年。

肛門搔癢症的範圍通常為肛門或肛門周圍，但也有可能包含外陰或陰囊，容易在夜間及排便後發作，患者會因夜間發癢過於嚴重而無法正常睡眠。

肛門癢多為生活及衛生習慣不佳所致

肛門搔癢症的原因可分為2類，一為原發性（Primary），二為續發性（Secondary，又稱繼發性原因），以下分別說明：

第一類：原發性肛門搔癢症

多數患者皆屬此類，常見原因：

- 肛門周圍皮膚因流汗、糞水或尿液浸潤，而長期處於潮濕狀態。

- 患者因攝取過量液體，導致糞便過稀、糞水較多。

- 患者食用易加重肛門癢症狀之特定食物，如酒類、牛奶、果汁、咖啡、茶、碳酸飲料、朱古力、水果、番茄、花生與爆谷等。

- 肛門因過度使用刺激性的清潔用品，使肛門分泌物增加，就會處於潮濕狀態。

- 肛門因不當塗抹藥膏或使用保險套進行性行為，出現過敏反應。

- 薦骨區感覺神經受壓迫而導致神經病變性癢感（Neuropathic itch），或感覺異常性背痛（Notalgia paresthetica）而引起癢感。



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第二類：續發性肛門搔癢症

- 感染因素：細菌、病毒、黴菌、寄生蟲（如蟯蟲）

- 皮膚病變：乾癬、濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎

- 系統性疾病：糖尿病（最為常見）、黃疸、慢性腎病變、白血病、甲狀腺異常

- 肛門疾患：痔瘡、肛裂、直腸脫垂、瘻管、發炎性腸道疾病（如直腸炎）

- 內科疾患：下瀉、神經疾病、腸躁症

- 其他因素：放射線療法、尿失禁、大便失禁



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治療肛門搔癢症時，醫師首先會檢查肛門。若確診為續發性肛門搔癢症，則對症下藥；若為肛門濕疹則以類固醇藥膏治療；若為股癬（黴菌感染）則使用抗黴菌藥膏。

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多數患者皆為原發性肛門搔癢症，僅須調整生活習慣及肛門的清潔習慣即能改善。若日常上完大號後，建議依照以下2步驟清潔肛門：

1. 水洗或濕擦

肛門皮膚雖富有彈性，但反覆使用衛生紙擦拭，仍可能減損皮膚水分與油脂，甚至造成破皮。使用清水清洗肛門，能避免損壞皮膚表層，保持水分，而且清潔力也比衛生紙更好，但水洗較為麻煩且耗時，出門在外不易執行，因此，建議可使用濕式衛生紙擦拭肛門。

濕式衛生紙保有水洗與一般衛生紙的優點，不僅富含水分，清潔力高，擦拭起來較不刺激，感受溫和舒適，同時也方便攜帶，容易使用；唯一須注意的是，挑選時，建議選購無酒精或其他刺激成分的濕式衛生紙，以免刺激肛門、造成過敏；此外，最好選用以紙漿製成、能溶於水的產品，可直接丟入馬桶，對環境也更加友善。

2. 乾擦

乾擦的重點在於吸附多餘水分，保持肛門乾爽，僅需使用衛生紙稍微貼合肛門、吸收水分，切記不要過度摩擦肛門。

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肛門癢保養預防7重點

1. 若肛門會滲漏糞水，建議就醫查明原因；在日常生活中可藉棉花吸收糞水，或穿戴成人紙尿褲，避免糞水流溢。

2. 避免使用刺激性的肥皂或沐浴乳過度清潔，洗澡水亦不宜過燙。

3. 穿著舒適透氣的棉質內褲並每日更換，避免穿著緊身悶熱外褲，如牛仔褲。

4. 避免任何加重肛門癢症的刺激物，如煙酒、牛奶、果汁、咖啡、茶、碳酸飲料、朱古力、水果、番茄、花生及爆谷。

5. 養成良好排便習慣，以每日一次為目標，並適時坐溫浴促進血液循環，減少痔瘡的可能性。

6. 勿隨意塗抹非醫師處方之藥膏，若出現急性癢症可暫時使用含類固醇成分之止癢藥膏，但不宜長期使用，避免皮膚萎縮。

7. 若因肛門劇癢忍不住想抓癢，請用輕柔的方式，例如以手指隔著衣物按壓肛門及周圍皮膚。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：屁股隱隱作痛？痔瘡成因與治療看這邊】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

