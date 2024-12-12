關節痛｜氣候轉變發作機率增20%！醫生：減重5％可降近5成關節炎

天氣一變化關節就卡卡的嗎？台灣國泰綜合醫院骨科主治醫師翁睿彥表示，每當秋冬氣溫忽高忽低，很多人就開始出現關節卡卡或疼痛。



根據研究顯示，當氣候變天時，關節疼痛的發作機率會增加20%，台灣的研究也發現，約2/3的關節或慢性疼痛病患在天氣變化時，症狀會加劇。提醒大家，秋冬天氣轉變不僅會影響情緒與日常生活，關節及身體健康也會產生不小的衝擊。

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不只氣溫影響！潮濕、氣壓都讓關節疼痛

翁睿彥表示，多項研究指出，自然環境中的溫度和濕度對關節疼痛有顯著的影響。當氣溫降低時，血管會收縮，導致血液循環變差，進而影響組織代謝和修復，容易產生發炎疼痛。

此外，陰雨潮濕的天氣會使大氣壓力增加，造成關節組織腫脹，加重疼痛。低溫同時會降低關節內的潤滑液分泌，讓關節活動時變得更加僵硬不適，最後出現卡卡不順的感覺。因此，了解這些生理機制有助於我們制定應對策略。

擺脫天氣造成的關節痛有妙招

注重保暖是減少天氣對關節負面影響的重要方法。翁睿彥建議保持身體溫暖，尤其是關節部位，可以有效減少天氣對關節的負面影響。在寒冷的環境下，熱敷、泡熱水澡可以幫助保持關節的柔軟度，還能幫助放鬆緊繃的肌肉，促進血液循環，減少疼痛。

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運動可助關節調適季節的影響

適度運動對於關節健康至關重要，尤其是在氣候變化時，更需要維持運動習慣。翁睿彥建議選擇對關節低衝擊的運動，例如散步、騎自行車、游泳、瑜伽和伸展運動等。這些運動不僅能促進血液循環，還能幫助維持關節靈活性和肌肉力量，進一步減少疼痛發生的機會。提醒在運動前進行充分的暖身，並注意運動後的適當休息。過度使用關節可能會引發更嚴重的關節問題。

睡眠品質影響關節健康

充足的睡眠可以降低體內發炎細胞的活性，進而降低關節炎的程度。翁睿彥指出，睡眠品質不好會讓關節痛變得更嚴重，形成惡性循環。他建議晚上不要喝茶、咖啡、劇烈運動，睡前別滑手機，有助於睡眠品質提升。

減重救關節！減重5％可降46％關節炎

當體重超重或肥胖時，身體的關節，特別是承重關節如膝關節、髖關節和腳踝，會承受更大的壓力。翁睿彥表示，美國研究顯示，與始終肥胖未能減重的人群相比，成功減重的人患關節炎的風險要明顯降低46%。

更有研究顯示，減少體重可以顯著減少關節疼痛並改善關節功能，即使只減少5%到10%的體重，對於減輕膝關節炎症狀、改善行動能力和減少進一步的關節損傷，都能產生顯著效果。此外，體重控制不僅對關節健康有幫助，還能提高整體健康水平，降低患上糖尿病、高血壓等慢性病的風險。

7招保養膝關節（點擊下圖看清！👇👇👇）

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台灣雖然不像歐美或東北亞的天氣那麼嚴寒，但是秋冬季一下熱一下突然急遽轉涼，氣候變化對關節疼痛患者的影響不可忽視。翁睿彥提醒，無論是寒冷天氣引發的血液循環不良，還是潮濕環境加重的組織腫脹，天氣的劇烈變化確實會加劇疼痛。大家可以掌握保暖、適度運動、輕度按摩、熱敷、充足睡眠及適度減重等重點來保養，這些都是應對氣候變化帶來的關節疼痛的實用方法。

如果症狀持續或加重，單靠自我保養無法有效緩解，或甚至當疼痛超出平時程度時，翁睿彥建議及時到醫院就醫，盡早尋求專業醫療幫助，才能確保關節長期的健康和生活品質。

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