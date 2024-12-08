護眼｜老花眼不能逆轉？醫生揭治療最佳時機　愈趨年輕化背後原因

老花眼是上了年紀才會面對的問題嗎？現在有愈來愈多的年輕人出現老花眼的症狀。年輕人會得老花眼嗎？老花眼是否能夠逆轉？老花眼是否與更年期有關？專家說明大眾常見的老花眼疑問，以及長輩拒絕佩戴老花眼鏡會有哪些健康風險。



老花眼跟更年期有關嗎？醫解析

什麼是老花眼？老花眼又稱為「老視」，是一種隨著年齡增長，眼睛對近距離物體的對焦能力逐漸減弱的現象。台灣亞東醫院眼科部眼神經科主任黃子倫說明，老花眼通常發生在40歲左右，但其實每個人出現老花眼的年齡會有所不同，跟遺傳、眼睛健康、以及日常用眼習慣等多重因素有關。

▼七個問題檢測老花：（按圖👇👇👇）

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至於更年期與老花眼有無關聯？許多人誤以為更年期是老花眼的主要誘因，事實上，老花眼的發生與更年期並無直接關聯。黃子倫指出，老花眼主要是因為眼睛的晶狀體隨著年齡增長而失去彈性，通常會在40歲左右開始出現。更年期多由女性荷爾蒙的變化引起，雖然這個時期的女性可能會同時經歷一些眼睛乾澀等問題，但並非老花眼的主因。

如何逆轉老花眼？白內障手術能順便矯正老花眼

老花眼無法完全逆轉，但目前已有一些方法可以改善其症狀。黃子倫表示，除了傳統的眼鏡矯正外，現在有些患者選擇進行雷射手術來改善老花眼。特別是對於40至50歲之間的患者，這段時間的老花眼症狀最為明顯，也是進行雷射治療的最佳時機。此外，對於已有白內障的患者，手術後不僅能解決白內障問題，還能順便矯正老花眼，這對很多長者來說是一個非常有效的治療方式。

2招放鬆眼睛，延緩老花（按圖看清👇👇👇）

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年輕人也會得老花眼？

黃子倫提到，近年來年輕人也開始出現類似老花的症狀，尤其是長時間使用手機、電腦或玩電子遊戲的族群。這些活動讓眼睛需要頻繁調整焦距，容易導致眼睛肌肉過度疲勞，甚至出現看近物時的模糊。這與傳統的老花眼不同，更多的是因為眼睛肌肉協調性的問題。

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不配老花眼鏡的風險

許多長輩會抗拒配戴老花眼鏡，認為這是一種「老化」的象徵。黃子倫提醒，不配眼鏡會使視力狀況惡化，增加眼睛疲勞，並可能引發其他視力問題。儘管不配眼鏡不會讓老花眼加速進展，但長期下來會對生活品質造成影響，特別是在日常生活中閱讀或使用電子設備時，視力不清會增加不便與安全風險。

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