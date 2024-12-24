腦積水｜水腦症初期易被忽略！醫提醒：和老年失智症狀相似

台灣73歲林姓退休建築師疑因不忍68歲邱姓妻子長期受罕見疾病「水腦症」折磨，日前親手將妻子從14樓推下，導致妻子墜樓身亡，並在事後到派出所自首坦承犯行。



對此，台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞表示，慢性水腦症因病程慢，且與失智症等疾病相似，所以容易被忽略甚至誤診，常見症狀包含平衡感喪失、尿失禁、思考遲緩等，若及早治療可透過引流管手術，顯著改善生活品質。

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台灣莊淵丞醫師指出，人體大腦有特定組織會持續分泌腦脊髓液，在腦部和脊髓中循環流動，發揮保護、緩衝的作用，同時也參與神經細胞的營養交換與新陳代謝，最後才進入血液循環。但當腦脊髓液生成過多或回收發生堵塞時，就會導致水腦症。

莊淵丞表示，水腦症一般可分為急性與慢性2種，前者為重大疾病常見併發症，例如腦出血、中風、腫瘤或腦膜炎；慢性水腦症則是因年長導致大腦退化，進而使腦組織萎縮、腦循環功能下降。

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慢性水腦症因為症狀發展緩慢，可能需要幾個月、甚至幾年才會明顯感覺，所以很容易被忽略，甚至誤診。常見症狀包含記憶變差、思考遲緩、注意力不集中、情緒不穩易生氣、憂鬱、走路不穩易絆倒、排尿困難或尿失禁等，與老年失智、各種腦血管及腦神經病變疾病相似，需安排影像檢查確認腦部結構，才能判斷腦室是否擴大、積水。

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如何治療水腦症？莊淵丞透露，改善慢性水腦症的治療以引流管手術為主，經由埋入體內的引流管，將多餘的腦脊髓液從大腦引流至胸腔、腹腔等部位，一方面減少腦部積水與壓力，另一方面也使胸腔、腹腔的其他器官可分擔回收腦脊髓液。慢性水腦症患者若能及早診斷、 治療，往往可以顯著減輕症狀，改善生活品質。

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