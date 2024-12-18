失智與老化有何差別？醫揭失智症病程從失憶到失能　3方面預防

隨著人口高齡化，失智症患者人數逐年增加。



根據台灣失智症協會統計，目前台灣60歲以上失智症患者約30萬人，預計2040年將超過60萬人。台灣振興醫院神經內科主任鄧鐘泉表示，失智症不同於正常的老化過程！正常老化可能會導致短暫的記憶喪失，但通常能夠恢復，而失智症則是腦部病變，導致長期記憶喪失和認知功能衰退。

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失智症成因！中風、營養素缺乏也會致病

根據失智症成因，臨床上常見有3大類型：

1. 退化性失智症：最常見的為阿茲海默症，佔6成。早期主要症狀為記憶力衰退，對時間、地點和人物辨認困難，並伴隨其他認知功能障礙，屬於神經退化性疾病，會破壞腦部神經細胞。

2. 血管性失智症：由於腦中風或慢性腦血管病變，導致腦血液循環不良，進而造成腦細胞死亡。此類失智症的特點包括認知功能的突然惡化和有階段性的退化。中風後的病人約有5%會出現失智症狀，5年後約25%會發展為失智症。

3. 其他因素：如維他命B12或葉酸缺乏、腦部創傷或甲狀腺功能低下等，都可能導致失智症。



失智症的症狀又可分為早期、中期和晚期。鄧鐘泉指出，早期症狀包括頻繁的記憶力減退，例如忘記最近的事情或重複發問；計劃和解決問題的困難、無法完成熟悉的事務、時間和地點感混淆、視覺和空間關係理解困難、言語表達困難、物品擺放錯亂、判斷力下降、減少社交活動，以及情緒和性格改變等。

鄧鐘泉警示，當病程來到了中期，患者可能有重複做事和購物、生活能力下降、依賴他人協助等症狀。晚期症狀包括記憶喪失、認知和行為能力幾乎完全喪失，甚至連基本的自我照顧能力也會退化，可能需要使用輪椅，最終甚至得長期臥床。

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失智症無藥可治 預防從3方面著手

鄧鐘泉強調，目前尚無治療失智症的藥物，臨床主要治療方法是延緩病情發展。因此，預防成為關鍵，主要可以從以下3方面著手：

1. 肢體運動：每週進行2至3次，每次至少30分鐘的有氧運動，如快走、慢跑、游泳等，有助於增強認知功能並預防肌少症。

2. 腦部運動：從事能刺激大腦的心智活動，例如閱讀、寫作、繪畫、參觀博物館等，保持好奇心和學習新事物，能降低失智症風險。此外，適度使用導航系統而非依賴，能促進腦部活動。

3. 人際互動：參加社交活動，如同學會、公益社團、宗教活動等，有助於維持良好的社會聯繫，減少失智症發病風險。



最後，鄧鐘泉提醒，失智症的早期症狀可能會被誤認為是普通老化，然而若出現記憶力或智能減退，應盡快接受醫療評估，排除其他疾病，如高血壓、糖尿病或抑鬱症，並進行定期檢查，同時保持均衡飲食、規律運動和充足睡眠，才能有效預防失智症。

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