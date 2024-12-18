更年期｜陰道炎、睡眠不穩屬評斷準則？60歲後停經需留意乳癌風險

「妳更年期喔！」是許多婦女朋友，在發完脾氣過後，對方可能會有的回應。台灣婦產科醫師陳芳萍直呼，這是對更年期的錯誤認知，雖然更年期確實會有明顯的情緒變化，但仍有其他可評斷的準則。



停經是更年期診斷依據，陰道炎為主要後發症狀

台灣長庚醫院婦產科醫師陳芳萍提到，現代女性因生活壓力變化、經期紊亂，會出現類似更年期的症候群，但並非真正的更年期。類似更年期的階段，的確情緒較容易受波動，也會有熱潮紅與睡眠不穩的現象，但仍需經由詳細診斷評估後才能確定。

各階段更年期會有那些症狀呢？（按圖👇👇👇）

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陳芳萍指出，更年期的診斷大部分還是以停經為主，臨床上女性約52歲會面臨更年期，45歲左右時出現月經混亂。更年期的症狀包含熱潮紅、流汗、膚質與睡眠品質下降等症狀，也容易面臨到骨質疏鬆的課題。她提到，荷爾蒙的變化是一輩子的，「跟上帝報到」之後，更年期才會結束。

其實不是每位婦女的更年期症狀都如此明顯，依據陳芳萍的臨床經驗，發生熱潮紅、睡眠障礙的機會較低，但對於老化性陰道炎、膀胱發炎、漏尿、頻尿等泌尿道問題，幾乎無一倖免。不過，礙於台灣風氣較保守，許多女性即便發生症狀，也不一定會就醫。

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60歲後停經需留意乳癌風險，醫盼正向面對荷爾蒙變化

陳芳萍強調，更年期最怕的就是病患隱瞞，心理上不願面對。根據外國研究，發生熱潮紅的婦女，往後罹患心血管疾病的機會較高，為了預防慢性疾病，建議提前與醫師諮詢。除了睡眠問題、泌尿系統疾病，更年期也會引發心理疾患。尤其心理層面最難窺測，只要婦女感到自己情緒變化大、經常憂鬱，建議及早就醫評估，愈早介入療效愈顯著。

台灣環境荷爾蒙太多、太繁雜，婦女罹患乳癌、子宮內膜癌的比率偏高，癌症也是許多婦女關心的問題。陳芳萍表示，較晚停經、甚至60歲才迎來更年期的女性，建議多加留意乳房健康。此外，肥胖、家族遺傳史也是高危險群，服用荷爾蒙治療更年期熱潮紅、陰道炎時，需要使用跟自身卵巢一樣的黃體素與雌二醇，並多與醫生討論。

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陳芳萍也補充道，在更年期初期或停經過渡期，患病的風險相對低，服用荷爾蒙藥物對心血管有好處，也能降低阿茲海默症風險。她鼓勵婦女直面自身荷爾蒙變化，勇於調適生活、活在當下，多愛自己一點，也多向家人、朋友分享喜悅與內心感受。

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