癌症｜治療癌症時嘔吐、口腔潰瘍、吞嚥困難？營養師教你紓緩方法

癌症最令人害怕的，除了不斷擴散的癌細胞，還有治療時期的不適感。



癌症治療計劃包含手術、放療、化療、標靶治療、免疫療法等，患者容易在過程中出現飲食不耐症，因此，東京大學醫學科博士暨營養師廖誼青認為，應實施「精準營養學」，讓患者在最少的不適下，攝取最多的營養。

6大化療不良反應應對方式（按圖看清👇👇👇）

+ 14

相關文章：癌症｜化療後身體現不適噁心想吐！盤點6大常見不良反應這樣應對

噁心與嘔吐：口含酸梅與薄荷糖

噁心與嘔吐為治療癌症常見的副作用，廖誼青表示，患者可藉由薄荷糖、酸性食物（如酸梅）緩解不適感，並補充足夠水分、攝取溫和清爽的食物，建議少量多餐。此外，她提到，應避免氣味強烈的食物，如咖啡、洋蔥、大蒜，以及油炸、甜食或辛辣食物。

口腔潰瘍、喉嚨痛、吞嚥困難：吃軟不吃硬

口腔潰瘍如同牙痛，雖然疼痛面積小，但痛起來卻要人命。廖誼青說明，當患者出現口腔潰瘍、喉嚨痛或吞嚥困難等，應選擇柔軟、容易咀嚼的食物，並盡量將食物切丁並烹煮至軟嫩，也可考慮使用攪拌機，將食物製成泥狀。

此外，患者可額外口含冰塊，以麻痹、紓緩口腔；運用吸管飲用液體，能避開疼痛的口腔部位；使用小湯匙小口進食，更方便咀嚼和吞嚥。廖誼青也提醒，患者應避開鹹食、堅硬或酥脆的食物（如堅果及薯片）、柑橘類水果及酒精飲料，才不會繼續刺激傷口。

相關文章：癌症治療｜放化療常嘔吐無胃口？盤點3大副作用這樣做可提升食慾👇👇👇

+ 8

食慾減退、體重下降：選用高營養濃度食物

患者受到藥品或治療副作用影響，而胃口不佳、體重減低時，廖誼青建議患者攝取高營養濃度食品，如富含優質蛋白質的鮮乳、豆腐、魚肉等。另外，大部分的水分攝取，要安排在兩餐之間，避免在進食中飲入過多水份，降低後續進食的食慾。

廖誼青也提到，患者可在一天分成5、6餐進食；不過，感受到自己食慾正好時，要趁機吃最大份量的一餐，將營養攝取極大化。

味覺改變：善用天然辛香料

當患者味覺感受下降，可將肉類用香料或酒加以醃製；另外，也可善用蔥、蒜、洋蔥、香菇、八角等天然香辛料，提升食物風味。另外，應避免購買金屬罐裝食物，選用紙盒、玻璃或塑膠包裝的食品。倘若感覺紅肉帶有金屬味，可改為嘗試雞肉、火雞肉或乳製品，也可嘗試植物性蛋白，如豆腐、堅果或豆類。

相關文章：抗癌｜G型炸彈6大類食物炸死癌細胞！營養師點名一食物超高抗氧化👇👇👇

+ 2

營養補充不可或缺，應尋求專業協助

廖誼青特別提醒，癌症病患的營養補充是特別重要的一環。如果患者受治療副作用影響，應尋求專業諮詢及可靠的資料來源，洽詢營養師或閱讀醫院營養室的衛教單張，切勿聽信偏方，延誤治療計劃。

延伸閲讀：

抗癌飲食指南：癌症病友的 4 個飲食重點

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

