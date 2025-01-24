腸胃健康｜腸躁症需要治療嗎？做好壓力管理調整生活習慣同樣重要

現代人的飲食方式變得愈來愈便利，然而，這種生活方式對腸躁症（又稱腸易激綜合症）患者而言卻潛藏著健康風險。腸躁症患者的腸道對飲食變化和刺激性成分極為敏感，外賣與即食食品中的高油、高鹽、高糖成分往往會加重腸道不適，如腹痛、腹脹等症狀。除此之外，長期不規律的進食時間和快速進食，加上工作壓力大等，也會對腸道造成壓力，使得症狀更加複雜。



台灣一位年輕設計師小雯（化名），因反覆腹痛、腹脹及排便習慣改變而到腸胃科求診，她主訴：「每次出門前就想上廁所，上網查症狀，好怕會是腸癌！」經醫師診斷，發現小雯的症狀符合腸躁症的典型表現，再進一步安排檢查、排除器質性疾病後，確診為腸躁症。

什麼是腸躁症？有哪些症狀、分類？（按圖了解👇👇👇）

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如何診斷腸躁症？

台灣內科/胃腸肝膽專科診所院長高愛文指出，腸躁症是腸激躁症候群的簡稱，主要症狀包括腹痛伴隨排便型態及次數的改變，像是會出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替，排便次數增加或減少，排便不乾淨或腹脹等。此症狀好發於20歲至50歲左右，若50歲之後才出現症狀，須特別留意是否有其他器官病變的可能性。

腸躁症病因不明，但通常與腸腦軸溝通異常、腸道菌叢失衡，以及壓力、飲食等綜合因素有關。台灣高愛文醫師說明，腸躁症的診斷需符合下列條件：肚子痛並伴隨排便習慣改變、如排便次數改變、排便狀態改變等，且症狀持續超過六個月、最近三個月平均每周至少發生一次。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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腸躁症需要治療嗎？

由於腸躁症症狀會反覆發生、時好時壞，雖然不像癌症可能致命，但一有症狀出現，往往會影響情緒及社交「如果不處理症狀就會更反覆發作。」台灣高愛文醫師建議平日生活要在飲食上多下工夫，如少吃會引發腸躁症的食物像是煙酒、咖啡、茶與辛辣食物，並避免容易在腸道內發酵的食物，如寡糖等腹敏食物，這些食物會加重腸躁症的脹氣與症狀表現。

至於症狀嚴重且影響生活或工作時，可以採取以藥物治療。治療上會先以紓緩症狀為主，是根據發作的型態來對症下藥。至於藥物種類主要以解痙攣藥物為主，可以緩解腸道痙攣與疼痛，「部分藥物可能會有全身性副作用如口乾、視力模糊、心跳加速等。」

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台灣高愛文醫師表示在選擇解痙攣藥物時，可以選擇較不會有全身性副作用、比較安全、具三重作用機轉的藥物，不只可紓緩腸道痙攣也能減少疼痛感，「因具有穩定神經作用，效果會更好。」若無法立即獲得藥物控制情況下，偶爾也可以薄荷油塗抹腹部以暫時緩解症狀。此外，做好壓力管理與生活習慣調整同樣重要。

他提醒，腸躁症看似無害，實際上對患者的心理與生活影響很大；如果症狀嚴重影響日常生活，應尋求專業腸胃科醫師的診斷與治療。而藥物的選擇應以安全為原則，儘量選擇作用於腸道的藥物，避免出現全身性副作用。透過正確診斷與用對方法，患者能重拾更安心的生活。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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