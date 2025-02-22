沒便秘等於沒宿便？完全是謬誤！4招助清空腸道　早上喝水有技巧

不少人認為，每天排便順暢就是「沒有宿便」，對此直腸外科醫生解釋，這完全是錯誤觀念，即使身體再健康，仍會存在約1至3公斤的宿便。若想排除體內宿便量，他分享4招改善方法，只要透過簡單的步驟改變生活習慣，就能盡可能將體內的宿便量降至最低。



台灣禾馨醫療直腸外科專任主診醫生陳威智曾在Facebook專頁發文進行衛教，他表示「沒有便秘不代表沒有宿便」，因為糞便在大腸內形成後，要累積到一定的量才會引發便意，進而排出體外，因此每個人腹中都存在宿便，只是差在量的多寡，即使身體再健康的人，通常體內也會有1至3公斤的宿便。

4個方法減少宿便量：（按圖了解）



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因此陳威智分享，若想清空腸道、減少宿便量，有4個簡單小撇步：

1. 一起床喝溫開水

將大約300至500c.c.的水量大口喝完，讓溫水快速抵達結腸，以刺激腸道蠕動進而排出宿便。

2. 趴下滾動運動

此動作建議在吃早餐前10至30分鐘進行，將腹部朝下呈現趴姿，維持10分鐘，過程中緩慢地「來回左右翻滾」以刺激腸胃。

3. 吃早餐

不是有吃就好，要規律、穩定地進食。若早餐飲用一杯牛奶，能更有效地刺激腸胃，順利將體內宿便排出。

4. 穴位按摩

腹部垂直中線、約於肚臍下方5厘米的「氣海穴」，以及大拇指至手腕處、掌心與掌背交界的「魚際穴」，找到這2處穴位並加以按摩。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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