排毒食物｜輕鬆去宿便5食物　連皮蘋果1個纖維=2碗椰菜 幾時食好?

春節大吃大喝平均至少胖2公斤，如果不趕快在變胖的「急性期」把吃過多的肥肉鏟除，小心可能變成頑固型脂肪，營養師教大家利用家中常備食物做個「微清腸」，不會狂跑廁所就能助清宿便。



台灣營養師劉純君指出，常見的5種食物，隨便選一種來吃，就能輕鬆做微清腸。

5種清腸食物（按圖👇👇👇）

+ 17

1. 工研醋

不要加糖，濃度要濃一點，到所能忍受的酸度為主，飯後喝效果最好。



劉純君說，這些都是有科學根據的。以醋來說，在《生物科學，生物技術與生物化學》期刊曾刊載的研究中，就提到每天攝取15c. c.的醋酸，可以減少肥胖受試者體內脂肪的堆積，並有助減少因肥胖引起的高血壓、高血脂等慢性病風險。

2. 水溶性纖維粉

在一日中比較油的那餐，最好餐前喝。濃度以自己能接受的稠度為主，不過泡完要立刻喝，不然會吸水膨脹。吃完也要多喝水才會更有效。



分別有美國和紐西蘭所做的研究證實有助減脂、降血糖！美國研究發現，餐前多攝取10克可溶性纖維質，受試者內臟脂肪降低7. 4％、皮下脂肪降低3. 6％。紐西蘭研究則發現，受試者飯後血糖降低35%、助減重，死亡風險降低10％。

吃8大排毒食物有助去除體內重金屬（按圖👇👇👇）

+ 11

相關文章：排毒食物｜常感冒關節痛或重金屬太多 8排毒食物黑木耳助清腸胃

3. 黑棗汁

目前市面上賣的黑棗汁多半是稀釋過，建議330c. c.晚上飯後喝。



黑棗富含不溶性纖維和天然瀉藥山梨醇，長期以來被用來幫助排便。美國愛荷華大學的研究人員進行臨床試驗，給予40名便祕的成年人食用乾燥的去核黑棗，發現吃黑棗者自發性排便量高於吃瀉藥的對照組。每天只要喝60c. c.黑棗汁就有相同作用。

4. 蘋果連皮吃

大餐前吃1顆。



年節時刻，家家戶戶必備有隱喻「平安」的蘋果，也是微清腸好幫手。一顆帶皮蘋果大約200克，就含有約4. 8克纖維，相當於吃2碗椰菜。蘋果富含非水溶性纖維、果膠形式的水溶性纖維，可被腸道菌發酵形成短鏈脂肪酸，能幫助腸道吸收水分、軟化糞便，能更順利將便便排出。但如果削皮吃反而有收澀的止瀉作用，所以一定要連皮吃。

相關文章：減肥｜排毒促代謝4類食物愈吃愈瘦 橄欖油宜涼拌炒菜用咩油好？👇👇👇

+ 14

5. 鳳梨連心一起吃

一整顆分切成8片，餐前吃1/8。



鳳梨果肉含有豐富的鳳梨酵素，能幫助蛋白質分解、促進消化及幫助排便。而鳳梨心比鳳梨果肉含有更多的膳食纖維，所以鳳梨連心吃，效果更好！

延伸閱讀：

洗碗別用「科技海綿」傷腎又罹癌 ！專家示警：「2用法」溶出毒

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」