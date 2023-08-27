腸躁症｜生酮飲食使用不當可致酮酸中毒！6類低腹敏食物改善腸胃

台灣營養師陳怡婷分享，近期遇到一位腸躁症的個案，飲食採用接近生酮飲食的模式，並自述不吃碳水化合物會讓身體很舒服，只吃蔬菜類、肉類、堅果類，因個案有血糖問題，所以執行一個多月後就酮酸中毒入院！



生酮飲食改善血糖，也要小心併發症

陳怡婷說明，生酮飲食是一種高脂肪、極低碳水化合物和適量蛋白質的飲食方式，儘管糖尿病患者採用生酮飲食，可能在短期內改善血糖控制，但這種飲食模式難以長期維持，一旦使用不當，可能導致嚴重的併發症，如酮酸中毒。

腸躁症該注意哪些食物？（按圖了解👇👇👇）

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「低腹敏飲食法」紓緩腸躁症狀

該個案除了糖尿病問題需要正確控制血糖外，腸躁症也是另一項需要改善的健康問題。陳怡婷表示，目前全球腸躁症盛行率約11％，有研究指出「低腹敏飲食法」（Low FODMAP Diet）有助於50～80％腸躁症患者紓緩症狀，可透過飲食選擇方式，降低腸道的不適，改善生活品質。

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腸躁症該注意哪些食物？

食物中含有一些讓腸道難以消化吸收、但容易發酵的短鏈碳水化合物，而腸道菌會發酵這些食物產生氣體，導致腹脹、腹痛、腹部痙攣、腹瀉等情形，也有人會有便秘的情形，稱為便秘型腸躁症。所以哪些食物應該特別注意？

F（Fermentable，可發酵的）

指無法被消化、吸收的短鏈碳水化合物，會被腸道菌發酵產生氣體。

O（Oligosaccharides，寡醣）

如半乳寡醣、果寡醣、菊醣、棉子醣、水蘇醣等，存在於某些蔬菜、水果、豆類、穀類、堅果類等。

D（Disacchareides，雙醣）

如乳糖，存在於大部分的乳製品如鮮乳、乳酪、雪糕等。

M（Monosaccharides，單醣）

像是果糖，存在於大部分水果類以及含果糖飲料。

P（Polyols 多元醇）

如山梨醣醇、甘露醣醇、木醣醇，存在於某些蔬菜、水果及甜味劑中。

▼改善腸胃問題穴位（按圖 👇👇👇）

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低腹敏6大類食物建議

- 全穀雜糧類：無麩質穀物/麵包、白米、糙米、小米、藜麥、薯仔、南瓜、番薯等。

- 乳品類：無乳糖牛奶、芝士（車打、巴馬臣、馬蘇里拉）等。

- 豆魚蛋肉類：豆腐、蛋、魚、雞、豬、牛、羊等。

- 蔬菜類：茄子、芽菜、小白菜、紅白蘿蔔、芹菜、 櫛瓜、青瓜、 大番茄、生菜、薑等。

- 水果類：哈密瓜、奇異果、橘子、鳳梨、士多啤梨等。

- 油脂與堅果種子類：大部分油品及堅果種子類，如花生、南瓜籽、核桃等。

- 調味料：天然辛香料、鹽、糖、醬油、黑朱古力等。

- 飲品：薄荷茶、紅茶、綠茶等。



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除了飲食，腸躁患者也該注意這些

除了選擇飲食內容之外，陳怡婷也提醒腸躁者，進食時要避免速度過快，因會使氣體大量進入腸道內，也是脹氣的原因之一，建議細嚼慢嚥、放慢進食的速度；另外，也可以額外補充益生菌，維持腸道健康，腸道菌叢失衡也有可能導致腸躁症；並學會抒解壓力、管理情緒，避免緊張、焦慮、過多壓力，也建議適量運動來幫助放鬆心情，遠離腸躁症的干擾。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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