冬季流感｜流感會使肌肉發炎致走路疼痛？出現這些併發症立即就醫

春節前呼吸道傳染疾病流行升溫，原本預估過年期間將到達高峰，根據台灣疾管署監測，過年期間呼吸道疾病就醫情況沒有預期中嚴重。



兒科醫師們分析，許多感染仍是以腺病毒、流感、新冠肺炎三大類為主，其中流感特別要留意併發症的發生。

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台灣春節類流感單日最多7千人跑急診

台灣每年春節急診最高峰發生在初二，根據台灣疾管署統計顯示今年初二就診為6787人次，是新冠疫情爆發後4年來同期新高，已經稍微接近疫情前就診量。台灣疾管署副署長羅一鈞指出：「今年原本很擔心會就診爆量，情況相對疫情前仍較緩和，可能與流感疫苗接種率比過往高，不少民眾維持口罩習慣有關。」

就臨床上觀察，台灣三軍總醫院小兒部部主任陳錫洲坦言：「流感患者還是挺多，不論甲 型、乙型都有，但前者比較多一點，少部分會併發成肺炎，甚至合併其他像黴漿菌的感染，若患者免疫系統較不好感染後就可能需要住院。」

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小腿酸痛、不想走路都是警訊

醫師最主要還是擔心，流感引起的併發症問題，台灣馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌坦言：「流感本身除了呼吸道以外也會影響到肌肉發炎，造成肌肉疼痛，就會看到孩子生病後走路不舒服、不敢動，通常在流感急性期就會發生，只有少部分比例可能攻擊神經系統造成後遺症。」

尤其兒童沒有病識感，常常跑跑跳跳沒有適當休息，當出現嚴重肌肉發炎時，孩子突然腳酸、痛到無法走路、不願行走，醫師也會擔心是否合併出現橫紋肌溶解症，需要進一步檢查及確認，因此兒童得到流感後適當地休息也非常的重要。

流感導致神經併發症分為兩大類

除此之外，流感本身就是一個急病，也可能傷到神經系統，在身體引起免疫過度反應像是腦炎、急性腦病變，一般而言流感導致嚴重的神經受傷可分成兩大類，邱南昌解釋：「一種是發生在流感的急性期，隨著發燒很快陷入昏迷，流感病毒直接傷害病程很快速，另外一種則是免疫系統誘發的過度反應，病程速度較慢，在流感5-10天之後才發生。」

腦神經病變更是流感中不能輕忽的併發症，陳錫洲說：「一月份年節前，遇到一波流感神經病變的患者，不論是昏睡、嗜睡、意識混亂、痙攣、奇怪的行為等，都需要立即就醫，先前有幾位個案進到加護病房，但目前恢復狀況良好都準備可以出院。」

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當出現神經攻擊一定要及早治療，不論是投以抗病毒藥物、免疫球蛋白藥物減緩發炎反應避免惡化。今年季流感時間拉得比較長，整個流行趨勢線比較扁平，醫師再三呼籲，即便得過流感的民眾，在病情穩定後仍可以再補打疫苗，建構完整的保護力。

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