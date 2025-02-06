流鼻血處理｜天冷易流鼻血？頭部這樣仰鼻血恐嗆入氣管或吞下肚

不少人有流鼻血的經驗，但是到底為何會流鼻血？對此，台灣薛智仁醫師說明，由於鼻腔內的鼻黏膜，具有大量的微細血管及血流，一旦鼻黏膜的血管破裂，就會出現流鼻血的現象。



台灣振興醫院耳鼻喉部喉及頭頸外科主任薛智仁表示，秋冬是感冒及過敏性鼻炎好發的季節，易導致鼻黏膜發炎、充血，經常會感覺到搔癢而搓揉、打噴嚏、擤鼻涕，都會使發炎中的鼻黏膜破損而流鼻血。

為什麼會流鼻血？（按圖👇👇👇）

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同時，由於冬季的氣溫較低，人體血管在天冷時會快速收縮，導致血壓上升，血管容易破裂，也可能發生流鼻血。在使用暖氣時，空氣變乾燥，則會刺激鼻黏膜，在表面形成結痂，當用手挖結痂或結痂脫落時，就更容易會流鼻血了。

流鼻血該如何處理？薛智仁建議，當流鼻血時，請保持鎮靜，避免慌張造成血壓升高，反而會出血更嚴重。如果出血點是在鼻腔前部，最有效的方法是把頭微微往前傾，以手指將兩側的鼻翼往中間壓緊，直接壓迫至少5分鐘，用嘴巴呼吸，也可在鼻根處冰敷，幫助止血。

流鼻血時該如何處理。（台灣振興醫院圖片）

頭部盡量不要往後仰，因為往後仰時，鼻血雖然較不會從鼻孔流出來，但會往後流到咽喉處，有可能會嗆入氣管，或從食道吞入胃部，造成噁心、嘔吐。

大多數流鼻血，在適當的壓迫處理後，通常會自然停止，但若是快速、大量的出血，有可能造成低血壓而休克。此外，情緒過度緊張有時會導致暈厥，若是長期反覆的出血，也有可能造成貧血、四肢無力，不管是不明原因的反覆流鼻血，或是血量大、流血超過20分鐘、不容易自然停止的流鼻血，都應就醫治療。

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薛智仁提到，要減少流鼻血的發生，除藥物治療外，亦可配戴口罩，保持鼻腔的濕潤度，降低冷空氣的刺激，也可在鼻孔周圍塗抹凡士林、抗生素藥膏或使用食鹽水噴霧來加強鼻腔的保濕。

在室內使用暖氣時，宜注意濕氣的變化，建議將濕度保持在相對濕度40％以上。另對於血壓較高的患者，薛智仁建議避免暴怒、飲酒、過勞，或者吃過於辛辣、重鹹的食物讓血壓上升，可能引發流鼻血。

薛智仁提醒，良性的腫瘤例如：血管瘤、出血性瘜肉，以及罹患血友病、血小板低下、肝硬化造成凝血因子不足等凝血異常，也都有可能出現流鼻血的症狀。而台灣人常見的鼻咽癌，早期會有腫瘤新生血管的出血，有時可能是滲血絲，也有大量流鼻血的可能。

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除了流鼻血，早期鼻咽癌患者可能會發生耳朵悶塞、鼻塞愈來愈嚴重等症狀，進一步可能產生頸部腫塊，此為頸部淋巴結腫大，是由於癌細胞轉移至頸部，此時一定要盡速接受檢查，及早接受治療。

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