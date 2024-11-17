鼻鼾聲會影響枕邊人自律神經、心血管健康？睡前1行為恐損害聽力

空氣污染是心血管疾病發生的環境因子，有研究發現，不只空污，噪音也是心血管疾病的殺手，且容易被忽略的是，枕邊人打呼的噪音可能會讓自己的血壓升高，因此打呼、睡眠窒息症的治療，對同床共枕的2人都有益處。



噪音影響自律神經 造成血壓不穩定

台灣中山醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師翁國昌指出，醫學上已有研究證實，環境中不規律、不協調的噪音，分貝數愈大，對心血管的影響愈大，只要是聽起來不愉悅、不規律，或是分貝數太高等，具備任何一種噪音的特性，都會影響自律神經，間接為身體帶來壓力，造成血壓、血糖的上升，進而影響到心血管健康。

3招改善自律神經失調（按圖👇👇👇）

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翁國昌表示，噪音大致分為兩大類，一種是急性、持續時間短的大分貝噪音，約達90～95分貝，且持續超過10分鐘，聲音從外耳殼收集後經聽神經傳導到自律神經，會讓人體產生壓力荷爾蒙、皮脂醇、腎上腺素，血壓會因此暴衝，高血壓患者若經常處在充滿噪音的環境中，血壓會更不穩定，容易造成血管內皮受損，可能產生腦部血栓或心肌梗塞。

耳鳴都是噪音過大引起？（按圖了解👇👇👇）

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別小看打呼聲 分貝恐不低

另一種是長期的環境噪音。翁國昌表示，有研究發現，長期生活在平均噪音達65～70分貝的噪音環境中，心血管疾病風險會增加20%，這也是有些機場晚上有噪音管制的原因，為的就是避免影響周遭居民的睡眠，因此長期的噪音最好低於60分貝以下，較能減少對自律神經和心血管的影響。

值得注意的是，打呼對於睡在身旁的人來說，也可能構成影響心血管健康的噪音。翁國昌指出，曾有醫學研究測量打呼聲的分貝，有些人最大可達90分貝，而且頻率並不規則。

翁國昌強調，睡覺時自律神經處在休眠狀態，睡覺對自律神經是很重要的修養過程，枕邊人的反覆打呼聲有一陣、沒一陣的反覆間歇性出現，睡眠會因此受到很大的干擾，如果有這樣的情況出現，他反而會建議患者分房睡，才能提升睡眠品質。

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別戴耳機聽音樂睡覺

要避免住家環境的噪音影響心血管健康，翁國昌建議避免住在鄰近車水馬龍的大馬路，或是窗戶加裝氣密窗，都是可以考慮的方式。

此外，有些人習慣戴耳機聽音樂睡覺。翁國昌強調，耳道式、耳塞式耳機不適合聽整晚，就算透過耳機撥放的聲音悅耳，長時間播放會對聽力造成損傷，因此也會有影響血壓和心血管的風險，長期戴耳塞也並非舒適的解決之道。

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【本文獲「健康健康2.02.0」授權轉載。】

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