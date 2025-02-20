健康飲食｜台女有壓力就吃甜品 50歲開始要洗腎 醫：心臟老化30歲

以進食來宣洩壓力是很多人都會有的壞習慣，這種方式雖然能帶來一時的滿足，卻可能對健康造成長期的負面影響。



台灣就有一位女公務員，經常會以吃甜食、喝飲料的方式來紓壓，某日她因頭暈、頸部僵硬就醫，被發現有嚴重高血壓。然而，醫生勸告要戒掉甜食後，她乾脆不回診。當醫生再次見到她時，已經是她因併發急性腎衰竭開始洗腎的時候，加上心肌肥厚，不禁感嘆「明明才50歲，看起來像80歲的心臟一樣」。

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早前，台灣心臟內科醫生林謂文在節目《健康好生活》上分享，很多病人都會問心臟科醫生該怎麼保健心血管？他指出，其實關鍵就在於減鈉與減糖，過去有調查指出，現在跟10年前比較，喝手搖飲品的人比例增加兩倍，亦有一個研究證實，代謝症候群跟含糖飲料是有關的，會增加三高，尤其是高血糖、糖尿病的問題。

對此，林謂文就分享了一個飲食習慣導致嚴重後果的案例。他指出，上述女公務員初次來診時才40多歲，高150多厘米、重約140公斤，當時她指自己工作壓力大，經常靠吃甜食來紓壓。某次在辦公室突然出現頭暈、頸部很硬等症狀，又透過部門自備的血壓機測量，發現血壓竟飆到200多，才決定來就醫。

林謂文表示，經過檢查，發現這位女公務員已有蛋白尿，腎功能也有點變化，糖化血色素69、血壓在200以上，前前後後用了5種降血壓藥，才把血壓控制下來。後來，雖然經過了幾次治療後，但這名女公務員還是戒不了吃甜食習慣，又覺得吃太多藥，自行決定減少服藥量，最後更因為怕麻煩，索性就不覆診了。

林謂文指，當再次見到這名女公務員時，已經是在病房裡。這時女公務員已50歲，因喘、胸悶、不舒服進到急症室，血壓維持在180、190上下。林謂文當時看了她的報告，發現她已經有糖尿病，更因急性腎衰竭開始洗腎，另外還有著心肌肥厚，腎臟、心臟都壞掉，「明明只有50歲，卻有顆像80歲的心臟。」

醫生建議：以食材天然甜味代替糖

（圖片來源：截圖自《健康好生活》）

林謂文強調，上述案例就是典型血壓、血糖、體重不控制，又一直吃甜食，最終把自己身體給吃壞。他建議，在料理時使用食物的天然甜來減糖，像洋蔥、胡蘿蔔、高麗菜、竹筍、南瓜、地瓜、玉米、芋頭、西瓜、蘋果、芒果、熱情果、草莓、奇異果、柑橘類等等，或是鮮奶、奶粉、香菜、薄荷、黑胡椒，都可以適當使用來取代糖的添加。

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