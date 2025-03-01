慢性發炎｜久坐少動影響淋巴循環釀慢性發炎！這樣做可改善疲憊感

台灣1名40歲王姓上班族，年假開工後驚覺胸悶，上班期間也是呵欠連連，原本以為只是過年玩太累，但胸悶的感覺久久不散，整個人也異常疲憊。



經醫師詢問後，才知王先生平常幾乎被電腦與辦公桌綁住，唯一的活動量就是到公司頂樓抽煙，過年連假更是通宵打麻將，或窩在床上滑手機，讓他的活動量幾乎歸零，再加上滿桌年菜的高油、高鈉飲食，才導致身體出現發炎症狀。

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久坐不動釀慢性發炎 從這些特徵確認狀態

台灣預防醫學醫師王德生表示，久坐會影響淋巴循環，導致免疫細胞的運輸效率降低，因此會減少身體對抗病原體的能力；會減少能量消耗，導致內臟脂肪堆積，讓發炎細胞激素，如：IL-6與TNF-α的分泌增加，造成血管硬化與慢性發炎。

慢性發炎會長期影響免疫系統，增加罹患皮膚濕疹、心血管疾病、高血壓、糖尿病等疾病風險，王德生警告，若平時已經久坐、抽煙，逢年過節又攝取高油高鈉的飲食，再加上飲酒，只會讓身體狀況更加惡化。

王德生說明，如果要看一個人身體有沒有處於慢性發炎狀態，「可以從皮膚光澤、指甲完整度、容不容易掉髮、以及有無慢性疲勞，來觀察是否有慢性發炎的狀態。」

關於慢性疲勞的特徵，王德生解釋，即使有足夠的休息，仍無法完全恢復精力，甚至會伴隨專注力下降、運動後肌肉酸痛時間延長，以及免疫力下降等。值得注意的是，慢性疲勞與慢性發炎有密切關聯，當身體持續處於發炎狀態時，代謝會受到影響，導致疲倦且無法有效恢復。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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改善慢性發炎 輔助治療能介入解決

為避免身體慢性發炎所帶來的不適與健康威脅，王德生提醒，上班族要避免久坐，建議每30至60分鐘起身活動、伸展，並適量補充水分，以促進淋巴循環、提高免疫力，最好能建立固定的運動習慣。此外，應攝取富含抗氧化物的食物，如蔬果與健康油脂，以減少體內發炎反應。

除了建立好的生活習慣之外，王德生建議，病人可搭配輔助療法來協助改善身體發炎的情況，如「靜脈雷射治療」即是一種將低能量雷射光線作用於靜脈血流的輔助療法，藉由雷射光活化紅血球上的酵素，將營養傳送到全身組織。臨床患者接受治療後，主觀感受到精神變好、皮膚光澤度提升，甚至運動表現也有改善，同時也可搭配營養點滴使用，以補充身體所需的維他命與抗氧化物質。

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王德生也宣導，靜脈雷射治療雖然相對安全，但並非適用於所有人。例如，正在經歷急性感染或近期接受重大治療的患者，建議先諮詢專業醫師評估。此外，若有嚴重心血管疾病者，也應慎重考量是否適合接受此療法。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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