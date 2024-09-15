慢性發炎｜身體發炎影響減肥效果？6招刺激身體產生抗發炎物質

身體發炎和減重有關係？



醫師指出，減重過程中，除了控制飲食和運動，慢性發炎也扮演著關鍵角色；肥胖、壓力、不健康飲食及缺乏運動等因素，會引發慢性發炎，進而影響健康。如何有效減少慢性發炎？

減少慢性發炎的有效方法（按圖了解👇👇👇）

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減重不成功？可能慢性發炎是元凶

台灣內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯說明，慢性發炎就像體內悄悄進行的一場小型戰爭，是一種持續的、低度的發炎反應；雖然我們感覺不到，但它卻默默影響著健康。陳潔雯表示，肥胖、糖尿病、心血管疾病等問題，都與慢性發炎密切相關，當內臟脂肪量過多時，脂肪細胞就像小小的工廠，不斷製造出促進發炎的因子，讓全身處於一種輕微的「著火」狀態。

陳潔雯進一步表示，當開始減重時，特別是透過健康的飲食和適度運動，實際上是在幫助身體關閉那些「促進發炎的脂肪細胞工廠」。隨著體重及體脂下降，慢性發炎的程度也會逐漸改善；這不僅讓我們感覺更好，還能讓減重過程變得更加順利有效。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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減少慢性發炎的有效方法

陳潔雯建議，可以透過以下方式減少慢性發炎：

1. 規律運動：不僅能燃燒脂肪，還能刺激身體產生抗發炎物質。

2. 健康飲食：多吃全穀物、新鮮蔬果和富含Omega-3的食物，就像給身體注入天然的消炎劑；可以想像一下，吃下每一口健康食物的同時，都在幫你對抗發炎。

3. 少吃促進發炎食物：減少加工食品、精緻糖、飽和脂肪和反式脂肪的攝入量。

4. 充足睡眠：睡眠品質與發炎密切相關，充足且高質量的睡眠，可有效控制體內發炎。

睡眠品質與發炎密切相關，充足且高質量的睡眠，可有效控制體內發炎。（Gregory Pappas／Unsplash）

5. 戒煙和限制酒精攝入：吸煙（甚至二手煙）和過量飲酒，都會加劇身體的發炎狀態。

6. 定期醫療檢查：透過定期健康檢查，可及早發現並管理可能導致慢性發炎的健康問題。

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減重操之過急反傷身

陳潔雯特別提醒，減重不一定愈快愈好，過度節食或過於激烈的運動，反而可能增加身體壓力，導致更多發炎反應；這就像是想滅火，卻不小心添了柴。因此，選擇科學、合理的減重計畫非常重要

減重不僅僅是為了體態，更是為了健康。當成功控制體重及體脂時，不僅外表變得更有魅力，整體健康狀況也會得到很大改善。陳潔雯強調，健康地控制體重是一輩子值得好好努力的生活習慣。

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