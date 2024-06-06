慢性發炎｜飲食控制可降低發炎反應？細數8症狀反映身體發炎狀況

近年隨著生活型態的改變，代謝症候群患者的數量不斷增加。根據台灣國健署的研究，代謝症候群患者罹患慢性疾病的風險遠高於一般人，包括6倍的糖尿病風險、4倍的高血壓風險、3倍的高血脂風險，以及2倍的心臟病及腦中風風險。



而慢性發炎被認為是代謝症候群發展的潛在因素之一，要如何改善慢性發炎成為預防中不可忽視的一環。

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慢性發炎是什麼？

發炎是一種身體免疫系統辨識與移除對人體有害外來刺激物的過程，也是身體的防禦機轉之一，透過這種反應可以開啟身體的修復進程。台灣竹山秀傳醫院風濕免疫科醫師蕭育芬表示，發炎反應在身體裡面有很重要的保護功能，是免疫系統的一部分，可以保護身體免於細菌病毒的入侵，並避免損傷。

然而當這樣的發炎反應，變成一種緩慢，且持續長達數月或數年的情況時，就被稱為「慢性發炎」。

慢性發炎是如何造成的？

台灣成大醫院家庭醫學部主治醫師鄭翔如表示，未能清除的急性感染病原體、自體免疫疾病、長期接觸吸入一些身體無法分解的外來物，或是自由基分子、糖化終產物、尿酸結晶、氧化脂蛋白等發炎誘導物累積過多，都可能引起慢性發炎。

台灣成大醫院家庭醫學部主治醫師王維理指出，在代謝症候群中，慢性發炎常常由腹部肥胖所引起，導致全身性的發炎反應。代謝症候群患者常見的異常脂質代謝，會直接造成心血管健康的負面影響，而慢性發炎更進一步透過促進血管壁的發炎反應，增加了動脈粥狀硬化的風險。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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慢性發炎會有什麼症狀？

台北榮總過敏免疫風濕科主治醫師曹彥博表示，慢性發炎可能是一個隱形的殺手，會讓人不知不覺就暴露到一些問題，例如容易疲倦，或是慢性發炎比較厲害時，會覺得身體裡面熱熱的。

台灣成大醫院家庭醫學部主治醫師鄭翔如則指出，當身體容易出現關節疼痛、肌肉疼痛、長期疲倦感、失眠、憂慮或焦慮的情緒、腸胃不適、莫名的體重增加或減輕、反覆感染等，都可能是在提醒我們注意身體是否有慢性發炎。

而不同部位的感染導致的發炎，會有該部位特別的表現，台灣台北榮總感染科主任林邑璁舉例，像是肺部發炎就以呼吸道症狀為主，泌尿道的發炎就以泌尿道的症狀為主。一旦發炎導致食慾低下、身體虛弱無力，就算沒有發燒，也要進一步檢查。

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如何降低發炎反應？飲食控制很重要

台灣台南市立醫院過敏免疫風濕科主治醫師鄭傑夫表示，類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症、僵直性脊椎炎等自體免疫疾病，也都與身體的異常發炎有關。建議這些病友在飲食上盡量多吃蔬菜水果和魚類，少吃紅肉、加工肉類，並避免甜食或含糖飲料，對於改善身體的發炎應該有幫助。

醫師建議民眾應維持健康的生活型態，包括均衡飲食，避免攝取油炸品、紅肉、甜食等發炎性食物，並保持運動習慣與充足睡眠，就可以有效降低身體的發炎反應，進一步預防代謝症候群等慢性疾病的發生。

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