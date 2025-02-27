中耳炎｜總是治不好？兒童比成年人易中招　做好5件事降復發隱憂

中耳炎是種常見的耳部感染，尤其容易在幼童中反覆發作，讓許多家長感到困擾，根據統計，約有三分之二的兒童在3歲之前曾罹患過中耳炎。醫師指出，中耳炎之所以容易復發，與3種因素有關，但只要做好5件事，就能有效降低中耳炎復發風險。



兒童比成年人 更容易反覆發作中耳炎

台灣耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，耳咽管負責將中耳分泌物排至鼻咽部，並維持中耳氣壓平衡，若耳咽管阻塞，分泌物累積會為細菌和病毒提供滋生環境，容易導致反覆感染，而且兒童的耳咽管比成人更短且較平，病原體更易由鼻咽部感染至中耳，因此更容易反覆罹患中耳炎。

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鼻腔咽喉出問題 也會增加復發風險

胡皓淳表示，若患者本身就有慢性鼻竇炎等鼻腔感染，也有可能波及耳咽管，引發中耳炎反覆發作。另外，患有過敏性鼻炎會導致的鼻腔黏膜腫脹，也會影響耳咽管排水功能，兒童的腺樣體若過度肥大，可能壓迫耳咽管開口，阻礙中耳分泌物正常排出。

免疫力低下又感冒 當心中耳炎反覆發作

胡皓淳提到，免疫功能較弱的患者無法有效對抗病原體，感染中耳炎後，不易完全恢復，可能導致病情反覆，加上感冒時病毒或細菌感染，也容易併發中耳炎，部分患者若未能完成抗生素療程，使病原體未被完全清除，或未及時控制感染，皆可能埋下復發隱憂。

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降低中耳炎復發風險 做好5件事

胡皓淳提醒，為降低中耳炎復發風險，應注意鼻腔與咽喉健康，必要時可進行腺樣體切除手術，此外，應完成完整的抗生素療程，並避免接觸煙草及保持室內空氣流通，以減少環境危險因子，尤其在寒冷或潮濕天氣中，呼吸道感染會增多，一定要做好保暖與提高免疫力，才能避免感冒讓中耳炎反覆發作。

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