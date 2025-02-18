咳嗽｜感冒患者一躺下就咳不停影響睡眠？醫建議用「這姿勢」睡覺

有患者感冒一躺下就咳不停，只好坐著睡，有胸腔內科醫師指這是心臟的重量和肺部本身的狀況所致，建議病患趴著睡；心臟內科醫師則認為，人體的心臟重量通常不至於造成這種現象，僅發生在少數心臟狀況相當不理想的患者。



支氣管發炎呼吸難 趴著減少肺部所受壓迫

蘇一峰引用的是一篇歐洲醫療人員2022年發表在國際期刊《THE LANCET Respiratory Medicine》的研究，研究內容對比了有急性缺氧和呼吸衰竭的新冠肺炎患者，躺著和趴著的電腦斷層掃描影像，顯示趴著時，肺部所承受的重量較小，可以減少插管的需求和治療失敗的機率。

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蘇一峰說，感冒時支氣管發炎阻塞，躺著的時候心臟壓在肺上面，肺部要承受自己和心臟的重量，因此呼吸起來特別辛苦困難，只好一直咳嗽，把阻塞的氣管咳開，躺下時心臟對肺部的壓迫較明顯，若改成趴著，肺部少了心臟的壓迫，肺炎狀況相對較佳。

因此蘇一峰建議，重症的肺炎患者可以用趴睡減少肺部的負擔，有助痰液排出。

台灣振興醫院心血管內科主治醫師高瑜成則認為，通常健康狀況不是太差的人，心臟的重量不可能大到壓迫肺部，會有此情況的大多是心臟狀況相當不理想的病患。

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心臟功能不佳 呼吸道感染更容易躺下就咳

高瑜成解釋，身體躺下時靜脈回流的血液增加，心臟需要花費很大的力氣把血液打到全身，在感染造成心臟功能變差的情況下力量不足，血液不易被打出心臟，肺泡、肺部微血管血流過多，因此刺激患者咳嗽，還會有胸悶、呼吸困難的狀況。

同時，感冒時鼻涕倒流，或是胃食道逆流患者在氣管發炎、敏感時，咳嗽會更明顯，因此在上呼吸道或下呼吸道感染時躺下容易咳嗽。

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心臟醫建議斜躺、坐著睡

高瑜成指出，心臟功能本來就不佳、有心臟衰竭的患者，發生呼吸道感染會導致心臟功能進一步惡化，約有一半以上的比例會發生一躺下就咳不停，正躺、側躺、趴著都不舒服，通常會建議斜躺或坐著休息；病毒感染引發的急性心肌炎，病情發展迅速，可能導致患者休克，因此這種躺下就咳的患者在臨床上所見，發生率低於1成。

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