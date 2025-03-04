蜂窩性組織炎丨細菌侵入皮膚引發發炎反應！皮膚現4警號快就醫

別讓你的皮膚成為細菌溫床，尤其有傷口的時候！蜂窩性組織炎是一種因細菌感染引起的皮膚與皮下組織發炎，通常起因是皮膚有傷口，像是抓傷、刺傷等，若出現紅、腫、熱、痛要盡快治療，否則可能引發敗血症。



細菌侵入皮膚引發發炎反應

台灣傷口照護學會榮譽理事長暨高醫整形外科教授郭耀仁說明，蜂窩性組織炎是由細菌感染引起的皮膚與皮下組織發炎症狀，通常影響真皮層與皮下脂肪層，可發生於身體任何部位，但常見於小腿、腳部、手臂與臉部；若不及時治療，可能導致嚴重併發症，例如敗血症或壞死性筋膜炎。

蜂窩性組織炎9大病徵（點圖放大👇👇👇）

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蜂窩性組織炎通常起因於皮膚有傷口，例如抓傷、刺傷，或者是香港腳等，甚至有些傷口不一定能夠看得見。台灣東元綜合醫院皮膚科主治醫師王宣甯解釋，蜂窩性組織炎一般是由於一些細菌，像是金黃色葡萄球菌、鏈球菌等，感染到真皮皮下組織，造成發炎。

王宣甯舉例，很常見的蜂窩性組織炎原因是病人的趾縫有香港腳，黴菌造成皮膚糜爛，細菌再跟著跑進去，就會從腳背開始一路延伸到小腿，變成紅腫熱痛的情況發生。

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免疫力低下及傷口護理不當易致病

台灣秀傳醫療體系總院長黃士維表示，蜂窩性組織炎的成因通常是免疫力低下，像是高血壓、糖尿病、肥胖等情況，或是下肢血液循環不良的人，會特別容易有這種情況。

台灣新竹台大分院副院長盛望徽也指出，很多蜂窩性組織炎都是發生在免疫力比較差的族群，比如老年人、糖尿病患者，或是有在接受類固醇、免疫治療、肝硬化、透析洗腎的患者，所以首先要控制好自己的疾病。

郭耀仁提醒，對於有蜂窩性組織炎病史的患者，日常生活更要注意，要常留意身體上下肢，如果有小傷口要非常小心，如果有局部紅腫要立即就醫，而不要輕忽它。另外，如果患者本身有其他潛在性疾病，包括糖尿病等，血糖控制就要更小心，平常對於日常清潔也要注意，才能避免蜂窩性組織炎的發生。

三大常見狀況導致毛囊炎（按圖看清👇👇👇）

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蜂窩性組織炎症狀：局部紅腫熱痛甚至發燒

蜂窩性組織炎往往就是以紅、腫、熱、痛開始表現，像是局部的發紅、腫脹，甚至會有起水泡的情形。盛望徽補充，如果有些更嚴重的會有發冷、寒顫，甚至會有敗血症的風險，所以對於蜂窩性組織炎一定要特別注意。

及早使用抗生素治療可在10天內痊癒

蜂窩性組織炎怎麼治療？郭耀仁指出，蜂窩性組織炎的抗生素治療一般大概常規1～2周之後，整個症狀會局部緩解，治療期間也會做細菌培養，依據細菌培養的結果來給予適當的治療。

黃士維提醒，當發現會痛、會腫、還有熱的時候就要特別小心，假如用口服的抗生素沒有效，就要特別注意，要趕快找大醫院醫師來看，說不定需要用注射的點滴抗生素來治療。

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蜂窩性組織炎若能及早診斷並接受抗生素治療，通常可在7～10天內痊癒；若延誤治療，可能引發敗血症、淋巴水腫或慢性傷口，甚至危及生命。因此若發現皮膚紅腫擴散且伴隨發燒，應提高警覺，盡速就醫。

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