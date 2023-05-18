毛囊炎｜三大常見狀況導致毛囊炎！處理不當恐惡化成蜂窩性組織炎

近期氣溫逐漸攀升，天氣像是瞬間來到夏天，愛美的女性們為了準備露出姣好的身材，準備穿上短褲、短袖、比堅尼，在這之前女性不免開始在雙腿及腋下進行除毛，但皮膚科醫師提醒除毛後也要留意：「不少患者除毛處產生紅腫膿皰合併搔癢疼痛等症狀，被診斷為毛囊炎。」



毛囊炎不僅影響美觀！恐惡化成蜂窩性組織炎

女性為了穿上漂亮的泳衣，常常會自行在鼠蹊部位、雙腿及腋下進行除毛，沒想到除毛完皮膚產生搔癢疼痛等症狀，才發現出現毛囊炎，不僅需要擦藥治療，導致原本要去出遊的計劃也被迫取消。

▼毛囊炎的症狀、病因（按圖看清👇👇👇）

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台灣恩主公醫院皮膚科王綺嫻主任指出：「有毛囊的地方都可能罹患毛囊炎，不僅影響美觀，未適當處理還有可能導致蜂窩性組織炎。」較常見的部位為：

- 枕部頭皮

- 鬍鬚部位

- 鼠蹊部

- 臀部

- 前胸

- 後背



三大常見狀況導致毛囊炎（按圖看清👇👇👇）

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毛囊炎是毛囊部位發生細菌、真菌、病毒或螨蟲感染的現象，症狀為毛囊處產生紅腫丘疹，有時會合併膿皰，碰觸時有輕微疼痛或搔癢等症狀。王綺嫻解釋：「毛囊炎容易在環境過度悶熱潮濕、穿著過緊衣物持續摩擦皮膚，或不當刮除毛髮後產生。」

另外，長期使用類固醇藥物或不當使用抗生素，造成皮膚保護力下降、皮膚表面的菌群產生不平衡的情形，都會導致毛囊炎。糖尿病患者或使用免疫抑制劑、特定抗癌藥物者，因免疫功能低下，使皮膚免疫力不佳，也常有毛囊炎的困擾。

調整飲食也能避免罹患毛囊炎

該怎麼預防及照護毛囊炎？王綺嫻建議：「一般民眾應於平時維持皮膚清潔，保持透氣、涼爽及乾燥，並正確除毛，不要過度摩擦皮膚，盡量避免在公共場所泡湯或盆浴。特別是需長期口服或塗抹外用類固醇者，應遵照醫師指示用藥，勿自行購買藥物使用。」

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另外，如果是因糖尿病或服用特定抗癌藥物而產生毛囊炎的患者，可和醫師討論相關治療方式。除了改變生活習慣、遵循用藥指示外，調整飲食也可幫助避免罹患或惡化毛囊炎，建議平時減少攝取甜食及燥熱食物，例如：麻油雞、薑母鴨、花生、麻辣鍋、羊肉爐或熱性的中藥材。

天氣逐漸轉為濕熱，罹患毛囊炎的機率增加，除了影響美觀，如果沒有得到適當的治療，有可能惡化成疔瘡、癰瘡或蜂窩性組織炎。當毛囊產生紅、腫、痛等發炎現象，在三至五天內若有改善，則可自行觀察或選擇就醫，若病灶超過五天未改善且範圍擴大，一定要儘早就醫以免病情惡化。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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