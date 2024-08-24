偏頭痛丨天氣多變易引發偏頭痛？中醫2治療方式疏散風邪緩解症狀

台灣45歲的王先生，長年飽受偏頭痛困擾，只要天氣快要下雨的時候，頭部會開始隱隱作痛，疼痛感從太陽穴延伸到肩頸，嚴重時會伴隨畏光和怕吵，造成生活和工作嚴重影響，因此，長期服用止痛藥及偏頭痛專用的藥物緩解症狀。



為了改善狀況，王先生至台灣中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科主治醫師吳佩芸門診。經過4個月的中藥及針灸調理後，偏頭痛症狀大幅改善，遇到潮濕陰雨天氣，已經可以不需要使用止痛藥緩解頭痛，生活品質有顯著的提升。

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偏頭痛≠頭痛，是一種神經系統疾病

吳佩芸表示，偏頭痛和一般的頭痛不同，是一種神經系統疾病，嚴重的偏頭痛常伴有噁心想吐、畏光、怕吵等症狀，甚至可能無法進行日常工作，需要在家休息。

根據統計，全球約有10〜15%的人口深受偏頭痛之苦，女性的發病率約為男性的2到3倍。偏頭痛的疼痛大多呈現單側，但約有1/3的患者會出現雙側頭痛。

中醫看偏頭痛，治療方式有哪些

吳佩芸指出，臨床上影響偏頭痛的原因，包括：壓力、痰濕、血瘀、勞倦氣虛等。偏頭痛治療除了使用西醫的常規用藥外，中醫也可經由中藥及針灸治療來幫助患者。

她說，如果患者常因為天氣變化而誘發偏頭痛，「川芎茶調散」會是一個適合的主要用方。其中，含有川芎、羌活、白芷可以緩解頭痛；而荊芥、防風則能疏散頭面風邪，減少天氣變化對於人體的影響。日常也可以使用「川芎疏風茶」來緩和因天氣引發的偏頭痛。

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川芎疏風茶

◆ 材料：川芎5g、白芷5g、防風5g、生甘草3g、綠茶3g

◆ 煮法：將1000 c.c 的水煮沸，然後放入已清洗乾淨的川芎、白芷、防風及生甘草，轉小火再煮5分鐘。熄火後，加入綠茶，悶1分鐘後即可飲用。



除了中藥以外，臨床上也會使用針灸來緩解偏頭痛，刺激攢竹、風池、翳風、率谷、太陽等穴位，可以放鬆頭部及肩頸肌肉，並疏散頭面風邪。民眾在家也可以按摩這些穴位，以緩解頭痛症狀。

預防偏頭痛發作，生活請注意！

吳佩芸提醒，生活習慣也會影響偏頭痛的發生，偏頭痛患者應保持充足的睡眠、飲食均衡，並遠離強烈的感官刺激，包含強光、巨大的聲音、刺激性的味道等。7成偏頭痛患者會因壓力而誘發偏頭痛，利用運動和冥想來放鬆及調節自律神經，也是有效預防偏頭痛的方法。

哪些族群及情況容易出現偏頭痛（按圖👇👇👇）

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吳佩芸提到，由於女性月經期間的荷爾蒙波動較大，更應該遠離可能引發偏頭痛的誘因，可降低發作的頻率和嚴重程度。建議患者可尋求中醫師進行診察，並根據個人體質給予合適的用藥，以獲得更好的治療效果。

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