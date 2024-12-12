偏頭痛｜肩膀問題致頭痛？一文看清常見頭痛類型　按摩肌肉能緩解

頭痛是每個人皆經歷過的症狀。有些頭痛很短暫，但有些卻是揮之不去的夢魘。這也是為什麼頭痛成為神經內科門診病人常見問題之一。



一般頭痛可以分為2大類，分別為原發型頭痛以及次發型頭痛，前者包括緊縮型頭痛、偏頭痛和三叉自律神經頭痛，後者大多由其他原因引起，如腦出血、腦炎或腫瘤等。

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日常姿勢恐引發頭痛 生活習慣不得輕忽

台灣台北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫師羅元璟指出，在原發型頭痛中，最為大眾熟知的就是「偏頭痛」。常常有病人在就醫時表示自己有偏頭痛，細問之下才知道這是「自己診斷的」。然而，「偏頭痛」其實是醫學上的專有名詞，在原發型頭痛中僅佔第2位，約有12%至15%的人患有偏頭痛。

診斷偏頭痛時需要符合一些特定症狀，例如單側頭痛、搏動感、中重度疼痛、活動加劇、伴隨噁心、怕光和怕吵等。最常見的反而是「緊縮型頭痛」，約有70%的頭痛屬於緊縮型頭痛，其特色是緊緊悶悶或有壓迫感的頭痛，比較常見兩側，常出現在前額、後腦、後頸部及頭頂這些位置。

哪些族群及情況容易出現偏頭痛（按圖👇👇👇）

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雖然依據目前的研究，發生緊縮型頭痛的機轉並不明確，但有研究指出緊縮型頭痛和特定一些肌肉相關，這些肌肉包含：「眼輪匝肌、顳肌、枕額肌、胸鎖乳突肌、上斜方肌」，而這些肌肉的緊繃，和我們日常使用密切相關，眼輪匝肌用於閉眼、顳肌用於咀嚼、枕額肌用於挑眉，上述3條肌肉都是日常無法避免會反覆使用而使肌肉累積下的疲勞，至於胸鎖乳突肌（負責頭部轉動及抬頭）以及上斜方肌（負責聳肩），除了日常活動之外，還與姿勢不良有關，像是側躺在沙發上、床上、低頭使用手機，長時間在電腦桌前使用鍵盤、滑鼠，甚至如果桌面過高，又會讓聳肩的情況更加嚴重，因此日常維持正確的姿勢，以及符合人體工學的生活環境也是很重要的。

肩膀問題引發頭痛 按摩肌肉能有效緩解

在診間也常常遇到病人抱怨一側的後頸部疼痛，經過檢測發現，在做雙手展翅的動作的時候，病人疼痛的那一側會出現明顯的聳肩，再深入追查，他們往往有五十肩以及過去曾經肩膀受傷過的問題，如此一來在肩膀活動受限的情況下，就會習慣聳肩來完成舉手的動作，後續肩膀經過治療，所謂的「頭痛」也就消失了。 研究指出這些肌肉（眼輪匝肌、顳肌、枕額肌、胸鎖乳突肌、上斜方肌）進行按摩放鬆，對於緊縮型頭痛的緩解有幫助，而這也是一般民眾可以自己在家嘗試的方法。

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羅元璟提醒，頭痛的問題可輕可重，如果是第一次發生的頭痛，或是這次頭痛的感覺和過去都不一樣（如：位置改變、頻率變高、持續時間增加、症狀加劇、有其他頭痛以外異常症狀等），還是要到醫院找神經內科醫師詳細檢查引發頭痛的原因。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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