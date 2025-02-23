護肝｜肝火旺盛導致易怒、口乾舌燥？春季養生護肝要掌握4關鍵

春季是肝木旺盛的季節，肝臟機能處於旺盛時期，身體內的肝氣容易過於旺盛，導致情緒不穩、易怒、眼睛乾澀、口乾舌燥等症狀。



此時養生宜順應自然，好好調養保存肝臟能量，打好一整年的健康底子。

3大護肝原則（按圖👇👇👇）

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掌握4大關鍵，春季養生更護肝

按摩穴位

太衝穴

- 取穴：腳背第一、二趾足骨中央凹陷處。

- 功效：疏肝解鬱、能平息肝火。平肝熄風、清熱利膽、明目、治療月經不調、頭痛、乳房腫痛、胸悶、噁心想吐。有助於釋放壓力、抑制焦慮情緒、改善胸悶，幫助放鬆、安定心神。



湧泉穴

- 取穴：足底部，卷足時足前部凹陷處。約當足底第2-3趾趾縫紋頭端與足跟後端連線的前1/3折點。

- 功效：泄熱、降火、開竅、蘇厥。



建議用大拇指前端刺激穴位，按壓時一緊一鬆，每2秒一次，每分鐘約30次。

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喝清肝養生茶

將薄荷（2錢）、桑葉（2錢）、菊花（3錢），藥材放入茶壺或保溫杯中，加入熱開水沖泡即可。此茶飲有清肺潤燥、疏風降火、舒肝氣、平肝明目等功效。

晚上11點前入睡

這時入睡可幫助肝臟發揮解毒功能，促進內分泌平衡。若熬夜，可能影響肝臟健康，導致身體節律失調。

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保持情緒平穩

春天肝氣旺盛，容易情緒波動，如生氣、焦慮、鬱結等，這些都可能影響氣血運行，增加春季疾病風險。建議避免生氣發怒，保持情緒平穩。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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