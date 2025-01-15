酒精陷阱｜飲酒易臉紅因為肝功能好？無法正常代謝乙醛易患4種癌

喝酒就容易臉紅，是因為肝功能很好，酒精代謝快的關係？但其實喝酒容易臉紅與肝功能好壞並沒有絕對關係。



喝酒易臉紅反而是種來自身體的警告，為一種基因的缺陷，若無視身體的警告猛喝酒，罹癌率還會高出一般人十幾倍！

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喝酒為什麼會臉紅？

一沾酒就容易臉紅與肝功能好壞並無絕對關係，但與「乙醛」正常代謝與否有關！

喝酒後，酒精（乙醇）進入人體，會由肝臟的酵素接續層層分解，最後變成二氧化碳與水排出體外。若代謝酒精的酵素「乙醛去氫酶（以下簡稱ALDH2）」功能不好，會導致中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，大量乙醛累積在肝臟中，便會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、宿醉等酒後反應。而若ALDH2酵素功能好，就能很快將乙醛代謝排出，而不容易臉紅。

為什麼有人會酒精代謝酵素ALDH2功能不好？

酒精代謝酵素ALDH2缺損與基因有關，而東西方人種差異極大。其中西方人ALDH2酵素的缺損率僅約8%，所以西方人喝酒會比東方人不易臉紅。台灣人的ALDH2酵素缺損率在45%，不僅高於中國人的40%，還高於日本人的30%，因此更容易無法正常代謝乙醛臉紅產生「酒精不耐症」。

拒酒5招（按圖了解👇👇👇）

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ALDH2酵素功能不好會怎樣？

喝酒之所以會替人帶來癌變危害，正是因為中間產物「乙醛」的緣故。乙醛為世界衛生組織公告的致癌物質之一，乙醛會傷害組織、產生大量自由基，大幅提高罹患癌症的機率。若ALDH2酵素功能缺損又愛喝酒，罹癌風險會高出ALDH2酵素功能正常者許多，患食道癌的風險最高是ALDH2酵素功能正常者的12.5倍，罹患口咽癌則是11.1倍，肺癌是8.2倍，胃癌是3.5倍。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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