肝臟健康｜韓星權相佑自曝切除肝血管瘤！4術後保養穩定肝臟功能

韓國男演員權相佑自曝肝血管瘤切除的經歷。當得知自己肝臟長了血管瘤時，不少人心中會湧現疑問：這種良性腫瘤一定要手術嗎？如果不處理會有什麼風險？術後生活是否會受到影響？



專家針對手術必要性、肝臟保養方式給出建議。

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權相佑首次公開曾肝臟血管瘤切除經歷

現年48歲的權相佑，因2003年與金泰希共同主演《天國的階梯》一舉成名，被譽為「初代韓流始祖」，在全亞洲人氣飆升。近日，他在參加YouTube節目《心酸哥申東燁》時，首次公開分享自己的健康經歷，透露肝臟曾長有血管瘤。由於父親因肝癌早逝，他對健康問題格外關注。

醫生在檢查中發現權相佑的血管瘤已達6厘米，雖未到需開腹手術的10厘米臨界點，但建議他盡早治療。權相佑最終選擇接受手術，手術順利完成。他透露自己切除了如手掌大小的肝臟部分，但醫生表示，他的肝臟天生較大，即便切除30％，剩餘的部分仍接近普通人的大小。

血管瘤是什麼？良性腫瘤不一定要切除

根據醫學研究，血管瘤是最常見的良性肝臟腫瘤之一。透過正確的診斷技術和個體化的治療計劃，大部分患者都能獲得良好的預後。

不少人對於「血管瘤」這個名詞感到陌生，甚至以為只要檢查出來就必須動手術。台灣衛生福利部嘉義醫院副院長暨腸胃內科醫師陳詩典解釋，其實大多數的血管瘤是良性的，無症狀時通常不需要特別處理。當血管瘤超過5厘米，會將它視為大型血管瘤，需要評估是否壓迫到腸胃道或膽道，導致不適。他進一步說明，若腫瘤位置接近肝臟表層且超過10厘米，即使沒有明顯症狀，醫師也可能建議手術，因為撞擊或外力可能會導致腫瘤破裂，引發內出血，甚至危及生命。

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血管瘤會變癌嗎？極少發生但不可輕忽

血管瘤大多是良性的，通常不會轉變為癌症。陳詩典指出，診斷血管瘤通常依靠超聲波、CT或MRI等影像學檢查，這些技術能有效區分良性與惡性腫瘤。若腫瘤短期內快速增大、出現多顆腫瘤或影像不典型，特別是患者伴隨乙型或丙型肝炎、肝硬化背景時，需特別提高警覺，可能需要進一步切片檢查，以排除罕見但具侵襲性的「血管肉瘤」（惡性血管瘤）。雖然這種情況極少發生，但早期檢查和診斷對健康非常重要。

切掉30％的肝臟，功能還正常嗎？血管瘤是否會復發

權相佑曾透露，他的肝臟切除了一部分，相當於一隻手掌大小，但術後肝臟功能並未受影響。對此，陳詩典解釋，肝臟是一個再生能力非常強的器官，只要患者沒有肝硬化、脂肪肝等問題，手術後剩餘的肝臟會逐漸長大，以補充身體所需的功能。他也提到，年輕且健康的患者再生效果通常更好，因此權相佑能迅速恢復並不奇怪。

針對復發風險，陳詩典說明，血管瘤在手術切除後，若確診為單純良性血管瘤，復發的可能性極低。因為手術後可以透過病理檢驗確認腫瘤性質，若為良性，通常不會再次形成。

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血管瘤術後保養方式？肝臟保養4招不可少

肝臟保養對於患者的康復和未來健康很重要，陳詩典給出幾個實用建議：

1. 定期檢查：做肝臟超聲波檢查可以及早發現可能的問題，特別是家族有肝病史的人群更需留意。

2. 注意飲食：少吃油膩食物和精緻澱粉，減少脂肪肝的風險，適量攝取蔬果和高纖食物有助於肝臟健康。

3. 戒煙限酒：避免讓肝臟承受過多負擔，這是保護肝臟的基礎。

4. 維持運動習慣：適度運動能增強身體代謝，對肝臟功能的穩定非常有幫助。



3種有效改善脂肪肝飲食法（按圖👇👇👇）

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透過正確診斷與適時治療，肝血管瘤並不可怕。手術後大多數患者可恢復正常生活，但術後的肝臟保養不可忽視。調整飲食、規律運動及戒除不良習慣，不僅能延續健康，更能有效降低未來肝臟問題的風險。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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