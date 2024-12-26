胰臟癌｜全身黃、腹脹竟是胰頭癌引起阻塞？現5症狀時已是中晚期

58歲的李先生，全身黃疸、腹脹，並出現食不下嚥等症狀，到醫院檢查，被確診胰頭癌引發膽道阻塞與十二指腸阻塞。醫師表示，胰臟癌早期沒有明顯的症狀，出現症狀就醫往往已經擴散，提醒民眾若出現皮膚發黃、尿液顏色變深、腹痛等症狀，務必及早就醫，才能提高整體治癒率。



胰臟是一柔軟長形的腺體，位於後腹膜腔，長約15至20厘米，寬約2.5厘米，重量約75~100公克。根據台灣中國附醫醫訊衛教文，胰臟可分為三部分；頭部，體部和尾部。主要功能為分泌胰島素，調控血糖；同時也扮演外分泌作用，分泌消化性酵素，進行醣類、蛋白質、和脂肪的消化。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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誰是胰臟癌高危險群？

台灣中國附醫衛教文指出，胰臟癌是由胰臟細胞生長出來的惡性腫瘤，92%的胰臟癌為腺癌，源自胰外分泌腺體，胰臟癌的發生率在頭部佔70%，體部20%，尾部約10 %。由於胰臟位在一隱密的位置，當有病變發生時，可能沒有症狀或出現與上腸胃道疾病類似症狀，因此很容易被民眾忽略。

按美國統計，胰臟癌的死亡人數在所有癌症中居第4位，而在所有消化道相關癌症的死亡人數中更高居第2，僅次於大腸直腸癌。男性得到胰臟癌的比率，是女性的1.3倍。有家族史、非O型血型、慢性胰臟炎或糖尿病患者，以及肥胖或有抽煙史的人，是胰臟癌的高危險群。

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出現5大症狀時已是中晚期

大多數病人出現明顯症狀時，才就醫診斷出來。台灣奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻表示，上述案例就是明顯案例，患者因出現黃疸、腹脹、食慾不振才就醫，大部分已經進展到中晚期。根據臨床統計，7成左右的胰臟癌好發在胰臟的頭部，一般來說，當診斷出來時，患者常見以下幾種症狀：

- 全身無力

- 體重減輕

- 食慾不振

- 腹痛

- 黃疸



為什麼會出現黃疸？王宿鴻解釋，黃疸是因為胰臟頭部腫瘤壓迫到總膽管，造成膽汁淤積所導致，而當身體膽道系統出現阻塞時，病人可能面臨黃疸、腹痛、食慾不振、反覆感染等困擾，尤其是膽管癌或是胰臟癌引起的膽道阻塞，常導致病人生活品質大幅下降。

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台灣健保放寬金屬支架給付標準，4000多名癌友受惠

王宿鴻表示，以往，對於無法手術治療的病人而言，治療選擇有限，不僅痛苦加劇，經濟負擔也相當沉重。然而，隨著醫療科技的進步與健保政策的完善，台灣中央健康保險署自今年6月1日起將再擴增給付新醫材「膽道金屬支架」納入健保給付範圍，適用於惡性膽道阻塞病人（例如胰臟癌、膽管癌等）且第3期以上經判定無法接受手術切除者，預估1年有4000多位癌友受惠。

王宿鴻說明，膽道金屬支架是一種醫療裝置，用於治療膽道阻塞。與傳統的塑膠支架相比，塑膠支架置入雖較容易，但使用壽命短（約3至6個月），容易因膽汁或腫瘤壓迫再次阻塞，需頻繁更換。金屬支架使用壽命可達6至12個月甚至更久，且阻塞率較低，可大幅減少病人的重複手術需求與痛苦。

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金屬支架打通阻塞，助癌友提升生活品質

此外，金屬支架其管徑較粗，引流能力較佳，較不易造成膽汁、膽沙、膽泥淤積問題，更適合處理嚴重的膽道阻塞情況，能顯著提升病人的生活品質。王宿鴻進一步說明，除了膽道阻塞，部分惡性腫瘤病人，如胰臟癌、胃癌或膽管癌，病程中可能因腫瘤壓迫或浸潤而導致胃出口或是十二指腸阻塞，嚴重影響病人的進食能力與營養狀態。

在這種情況下，十二指腸金屬支架是一種有效且安全的輔助治療選擇。醫師通常透過內視鏡技術，將支架放置在狹窄的十二指腸段，重建腸道通道，恢復病人的正常進食功能。王宿鴻表示，雖然金屬支架為許多病人提供了解決方案，但早期診斷與治療仍是預防併發症的關鍵。若出現皮膚發黃、尿液顏色變深、腹痛等膽道阻塞相關症狀，務必盡早就醫，接受專業檢查與建議。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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