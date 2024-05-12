胰臟癌丨7種人要留意胰臟癌！維持飲食均衡、戒煙戒酒降發生機率

胰臟負責調節胰島素、血糖，甜食會增加胰臟的負擔，讓胰臟處於「過勞」狀態。過去有研究發現，糖尿病患罹患胰臟癌的機率是一般人的2至3倍。胰臟癌不容易早期發現，這篇提醒民眾有哪7大族群的人要特別留意。



初期胰臟癌的症狀大多沒有明顯表徵，即便有症狀又會因胰臟身處位置在胃部後方而不易發現，患者大都出現上腹悶痛、消化不良、食慾不振、體重減輕等非特異性症狀，很容易被當作只是一般腸胃消化不良問題，很難靠症狀早期發現。

要準確診斷胰臟癌，須經過一系列專門檢查，其中主要的項目包括（按圖👇👇👇）

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而新發的糖尿病、有糖尿病史或是體重減輕，日後有可能罹患胰臟癌。其中糖尿病史在4年之內，伴有體重減輕的新發糖尿病患者，罹患胰臟癌的發病風險是正常人的3.6～6.8倍。而胰臟癌的成因、機轉很複雜，但會誘發胰臟產生癌變的主因是「糖」，糖分比例高的話，其實產生癌變風險相對高，另外則是跟各種遺傳有關，由於胰臟癌致病原因至今尚不明確，要靠平日多加注意。

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哪些人是高危險族群：

1. 60歲以上的年長者

2. 有家族遺傳

3. 遺傳慢性胰臟炎

4. 糖尿病

5. 有抽煙者

6. 家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌

7. 黑色素瘤家族史



哪些原因會讓大便浮油？（按圖看清👇👇👇）

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提醒民眾，平常應維持飲食均衡、戒煙戒酒，作息正常，來降低發生機率，特別留意體脂是否過高，過高的體脂容易造成三高（高血脂、高血壓、高血糖）問題，也會提升其他慢性病風險。特別是胰臟癌的高危險群務必提高警覺，主動安排檢查，才能為自己多爭取較好的治療時機。

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