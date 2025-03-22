廣泛性焦慮症｜上班族常胸悶、頭痛找不出病因？7招改善焦慮症狀

台灣45歲的L先生是位忙碌的上班族，最近頻繁感到莫名的不安與壓力，並且出現頭痛、胸悶，甚至食慾不振的情形。



他多次就醫檢查，卻始終找不到明確的病因，就在他感到無助時，有朋友建議他至台灣新竹台大分院生醫竹北院區家庭醫學部門診就診，經專科醫師的詳細評估，L先生被診斷為廣泛性焦慮症（Generalized Anxiety Disorder, GAD）。這讓他不禁感到驚訝，原來長期困擾他的問題並非生理疾病，而是心理健康問題。

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廣泛性焦慮症 是現代社會常見的心理健康問題

台灣新竹台大分院家庭醫學部醫師汪光仲指出，廣泛性焦慮症是現代社會常見的心理健康問題。這類焦慮非短暫的緊張憂慮，而是可能引發一系列失眠、心悸、消化不良等身體症狀的心理疾病。臨床上，許多患者都和L先生一樣，一開始以為是身體健康亮紅燈，卻未意識到「焦慮」才是真正的問題根源。

汪光仲說，建立良好的生活習慣對於緩解廣泛性焦慮症非常重要。規律運動、充足睡眠、健康飲食及穩定社交互動，是維護心理健康的基礎。此外，學習深呼吸、冥想或正念練習等放鬆技巧，也能有效紓緩壓力，改善焦慮症狀。一旦透過生活方式的調整仍無法有效緩解焦慮時，就應及時尋求醫療協助。

廣泛性焦慮症4種潛藏跡象（按圖 👇👇👇）

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認知行為治療 是治療廣泛性焦慮症主要方式之一

「認知行為治療」是目前治療廣泛性焦慮症的主要方式之一，透過與心理師或醫師的合作，病人能學習辨識並調整負面思考模式，從而減少焦慮的觸發反應。此外，抗抑鬱劑或抗焦慮藥物的輔助治療，也能有效幫助病人穩定情緒，但用藥前需充分了解藥物副作用與其效果，以確保療效與安全性並重。

汪光仲也特別提醒，心理健康與身體健康密不可分，若長期承受焦慮困擾，不僅影響生活品質，還可能對身體健康造成更深層的損害。無論是輕微的不安，還是長期的憂慮，只要感覺到生活受到影響，都應該重視並及早尋求專業協助。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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