強迫症｜常過度擔憂致行為失控？一文看清強迫症與焦慮症差別

對於家庭清潔，是否常花很多時間打掃，卻仍覺得不夠潔淨，擔心細菌危害家人健康。即使家中已經非常乾淨，卻仍是重複的清潔，仿佛陷入無止境的恐懼，而影響正常作息。



認識強迫症，與其他心理障礙之別

台灣心身醫學診所醫師周呈叡表示，強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）是一種複雜的心理健康問題，經常影響患者的日常生活，讓人陷入無法擺脫的重複性思考與行為。

▼認識強迫症與儲物症：（按圖了解👇👇👇）

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他進一步說明，強迫症與其他心理障礙看似相似，但在表現和成因上有顯著差異。透過理解這些差異，患者能獲得更精準的診斷與治療。

他解釋，這些強迫行為並非患者願意的行為，而是因為強烈的焦慮驅動他們去做重複的事情，希望藉此避免糟糕的事情發生。這種行為迴圈會持續加劇，最終影響患者的工作、學業及社交功能。

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強迫症相關障礙：身體臆形症、儲物症

除了強迫症外，還有一些類似特徵的相關障礙，而這些障礙對生活品質產生極大影響。例如，身體臆形症讓患者過度專注於自己外表，如擔心鼻子不夠挺、皮膚不是自己喜歡的狀態，導致反覆檢查鏡子，或頻繁尋求美容手術的幫助。

周呈叡指出，儲物症也是常見的類似症，患者則會難以捨棄物品，甚至是對生活毫無幫助的東西，因為他們擔心有一天可能需要這些物品。而家中物品堆積如山，卻無法整理、清理，讓居住空間越來越混亂，甚至危害安全。

廣泛性焦慮症4種潛藏跡象（按圖 👇👇👇）

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強迫症與焦慮症、重度抑鬱的差別

焦慮症與強迫症有許多相似的症狀，兩者都會出現重複性思考和回避行為。然而，焦慮症患者的擔憂往往與現實生活中可能遇到的挑戰有關，如工作上的壓力或經濟問題。

而強迫症的擔憂內容則經常脫離現實，甚至是不合邏輯的。例如，一位強迫症患者可能會擔心如果沒走某條特定路線，自己會遭遇不幸，而這種擔憂明顯與生活常理不符。

周呈叡說，重度抑鬱症患者也會出現反覆思考的情況，但這種思考不一定是強迫性或侵入性的。如抑鬱症患者可能會不斷反思生活中的失敗或負面經驗，但不會像強迫症患者那樣進行特定的重複行為來緩解焦慮。

強迫症別與強迫型人格障礙混淆

強迫型人格障礙症（Obsessive-Compulsive Personality Disorder, OCPD），與強迫症的名稱相似，易讓人混淆。強迫型人格障礙症通常表現出過度的完美主義和僵化的控制傾向，但不會像強迫症患者經歷侵入性的思考和重複的行為。

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他進一步說明，像是一位強迫型人格障礙患者可能會因為無法接受任何細微的錯誤而不斷修改工作文件，但這行為並非出於焦慮或試圖緩解壓力，而是源於其對完美的堅持。

周呈叡提醒，如果家中出現強迫症或相關障礙的症狀，應盡早尋求專業診斷與治療。強迫症的症狀雖然困難，但透過心理治療、行為療法與藥物治療，許多患者可以重拾生活的控制權並從中獲得自信與自由。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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