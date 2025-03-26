頭暈｜耳石脫落突然天旋地轉影響平衡？4族群易眩暈、4習慣可預防

你是否曾經有過突然天旋地轉的感覺？或是晚上起身上廁所時，感覺頭暈目眩，甚至差點跌倒？這些都是暈眩的常見症狀，對日常生活影響極大。



台灣台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師張廷碩提醒，暈眩的成因有很多，但關鍵在於分清楚是「眩」還是「不眩」，才能快速找對醫師，解決問題。

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頭暈一定是腦部問題？醫師解析頭暈的兩種類型

台灣張廷碩醫師表示，在門診中經常遇到患者因為頭暈前來求診，但醫學上的「頭暈」其實可以分為兩大類：

- 天旋地轉型（會眩）：這類型的暈眩患者會覺得周遭景物在旋轉，就像坐咖啡杯、雲霄飛車一樣，這通常與內耳平衡功能有關，應先找耳鼻喉科診治。

- 非旋轉型（不會眩）：這類型的暈眩感較像頭重腳輕、暈車暈船感覺、兩眼發黑，可能與貧血、心血管問題、神經系統疾病有關，建議先看心臟內科或神經內科。



台灣張廷碩醫師強調，如果暈眩感是天旋地轉，請先找耳鼻喉科，因為內耳是掌管我們的聽力與平衡，一旦內耳功能異常，就可能出現暈眩、耳鳴、聽力下降等症狀。

耳石症8大原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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耳石脫落讓你天旋地轉！小心低頭滑手機、躺著追劇害的！

近年來，耳石脫落的患者有年輕化的趨勢，台灣張廷碩醫師指出，過去這種問題多見於中年人，但現在因為長時間低頭滑手機、躺在床上追劇、缺乏活動，導致內耳的耳石容易脫落，年輕人罹患耳石脫落的比例逐漸增加，門診中最年輕的案例甚至只有18、19歲，這和現代人的生活型態改變有很大關係。

耳石脫落是什麼？為什麼會影響平衡？

張廷碩說，很多病人來門診時會誤以為是「耳屎脫落」，其實是「耳石（石頭的石）」，它是掌管人體平衡的重要結構。耳石位於內耳的三個半規管內，負責偵測頭部的旋轉與位置變化，當耳石因為姿勢不良、感冒病毒感染、老化等因素鬆脫後，會在內耳的淋巴液中漂浮，影響平衡感，導致突然天旋地轉的暈眩感。

最常見的案例是病人突然躺下、起身、轉頭時，瞬間感覺天旋地轉，幾秒後或一兩分鐘內恢復，但仍覺得頭暈晃動，這就是典型的耳石脫落症狀。

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眩暈族群報到！你符合這些高風險族群嗎？

- 30～40 歲女性：女性因為荷爾蒙變化、經期影響，較容易出現內耳功能失衡的問題。

- 高壓族群：個性細膩、壓力大、情緒容易緊繃的人，更容易因為自律神經失衡誘發暈眩。

- 低頭族、躺平族：長時間低頭使用手機、或躺著追劇不動，容易讓耳石因重力影響而鬆脫，導致天旋地轉。

- 曾經有耳石脫落病史：耳石脫落的患者，未來可能還會再次發作，因此要特別注意日常習慣。



耳石脫落怎麼辦？醫師「耳石復位術」解決！

許多病人初次發生天旋地轉的暈眩時，會擔心是否是腦中風或腦部腫瘤，但其實耳石脫落是良性問題，透過「耳石復位術」即可解決。

耳石復位術怎麼做？

台灣張廷碩醫師表示，耳石復位術的原理，就像是把亂跑的石頭重新導回原位。治療過程不需要吃藥或打針，而是透過特定的頭部擺位動作，讓耳石回到原本該待的位置，讓暈眩感消失。

耳石復位術步驟如下：

1. 透過耳鼻喉科專業診斷，確認耳石脫落的位置。

2. 醫師指導病人進行特定頭部擺位動作，引導耳石回歸正常位置。

3. 暈眩感通常可在數秒至數分鐘內減輕或消失，有些患者可能需要重複幾次復位動作。



「耳石復位術」就像「歸位」的概念，耳石脫落通常治療後當天就能改善，無需擔心是中風或腦部問題。

「平衡復健」訓練改善頭暈症狀（按圖👇👇👇）

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如何預防耳石脫落？日常習慣大改善！

- 減少長時間低頭、躺著不動的習慣

- 適度活動頭部與頸部

- 避免突然快速轉頭、起身或躺下

- 若有頻繁暈眩，應及早就醫檢查



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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