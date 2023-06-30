耳石移位｜突然頭暈目眩想吐屬耳石脫落？透過復位運動九成能改善

耳石脫落常發生在瑜伽、懸吊等運動族群，或是年紀較大的長者身上，通常經醫師復位運動多能在一週後改善，但因一年內的復發率達 15％，醫師建議除了避免強烈運動，補充足夠的維他命D與鈣也能達到預防復發的效果。



TRX 懸吊訓練不僅能高效燃脂，同時能訓練平衡感，是許多健身者的最愛，不過它也可能造成耳石脫落，導致眩暈！

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台灣25歲的許小姐平常喜歡進行TRX懸吊健身，在一次訓練後的隔天早上起床時發現，當把頭轉到特定位置時，會感到一陣天旋地轉，甚至有噁心嘔吐感，於是到醫院門診求診，經醫師診斷發現她的左側耳石脫位，醫師實施「耳石復位運動」，一週後許小姐的頭暈症狀得到大幅改善。

頭部大動作運動和年長者是好發族群

耳朵構造分為外耳、中耳與內耳，耳石則是位於內耳的橢圓囊內，是一種碳酸鈣結晶，包夾於三個半規管中，黏著於內耳，掌管平衡的耳石是維持人體平衡的重要器官之一。

台北慈濟醫院耳鼻喉科黃韻誠解釋，如果耳石因某些因素脫落到內耳的半規管，當人體移動時，脫位的耳石會使半規管內的淋巴液產生不正常的流動，進而刺激平衡神經將錯誤訊號傳遞至小腦，讓人體產生暈眩感。

造成耳石脫位的原因分為「外部」及「內部」 2種。黃韻誠指出，耳石脫位好發於兩個族群，一類為喜歡進行瑜伽、懸吊等運動的族群，在頭部大動作下造成耳石脫落，另一類為年紀較大的長者，由於身體鈣離子的流失使耳石容易鬆動。」

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九成病人經耳石復位一周後能改善

門診上常見的診斷方式為平衡功能檢查，讓患者平躺於治療床上，由醫師轉動患者頭部，藉此觀察患者是否出現頭暈及眼振（眼球震顫）的狀況。當確認患者的暈眩是因耳石脫位造成時，再藉由復位運動將耳石歸位。經一次治療後，有九成的病人一週後症狀即有大幅改善，若仍有頭暈目眩狀況，治療2至3次就能完全矯正。

由於接受復位運動時，耳石會移位，部分病人會出現較為劇烈的暈眩反應，因此建議復位治療結束後靜坐半小時，避免因暈眩而造成身體傷害，半個月內也須避免低頭、搖頭與跳躍等運動，以防耳石再次脫位。

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根據流行病學研究顯示，耳石脫位一年內的復發率約15％，黃韻誠提醒，除了避免強烈運動，《美國神經病學雜誌》研究發現，透過補充足夠的維他命D與鈣也能達到預防復發的效果。

不過醫師也提醒，當發生頭部旋轉至某個方位而出現強烈眩暈時，請務必至耳鼻喉科尋求專業醫師的協助，切莫自行嘗試復位運動，以免造成更多處的耳石脫位沉積。

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