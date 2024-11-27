高血糖｜血糖不穩令人頭暈疲累？血糖波動3大原因要避吃這些食物

血糖不穩定，小心讓你頭暈疲累！除了高糖、高GI及高脂肪食物會迅速推高血糖之外，還有哪些因素會造成血糖波動？讓血糖波動大的食物與水果有哪些？讓我們一起來了解。



「飲食」是影響血糖波動的關鍵

台灣書心健康管理診所院長許書華表示，飲食是影響血糖波動的第一個因素。攝取高糖、高碳水化合物的食物會迅速讓血糖上升，相反地，富含膳食纖維的食物則有助於穩定血糖。

控制血糖飲食宜忌（按圖看清👇👇👇）

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「壓力與睡眠品質不佳」也會導致血糖上升

除了飲食之外，許書華指出，長期處於壓力下會讓身體釋放出相對的激素，進而導致血糖上升。此外，睡眠品質長期不佳，也會干擾胰島素的正常作用，影響血糖的波動。

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「缺乏運動」會降低胰島素敏感度

許書華進一步說明，長期缺乏運動會降低胰島素的敏感度，導致血糖不穩定。如果血糖長期處於不穩定的狀態，就容易出現疲累、頭暈等症狀，甚至增加罹患糖尿病和心血管疾病的風險。更嚴重的情況下，可能會導致糖尿病後的神經和腎臟損傷問題。

雖然造成血糖波動的因素很多，但許書華建議可以透過監測一整天的血糖變化，找出個人血糖波動的關鍵因素。

讓血糖波動大的食物與水果有哪些？

如果想要從飲食方面注意血糖波動，許書華建議要避免攝取高糖食物，如甜點、糖果和含糖飲料等，因為這些食物會迅速提高血糖，增加胰島素的負擔。此外，精緻的碳水化合物，如白米飯、白麵包和加工甜點等，消化速度快，也容易造成血糖上升。

許書華也提到，高GI的食物，如薯仔、白米和米粉等，以及高脂肪的加工肉類和速食等，不僅會增加血糖，還可能影響心血管健康，因此應該避免攝取。

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雖然水果是健康的食物，但許書華提醒，某些水果的糖分較高，如香蕉、提子、荔枝和榴槤等，對於控制血糖波動的人來說，應該適量食用，避免血糖波動過大。

血糖波動大的人，除了避免攝取上述食物外，許書華建議要持續監測血糖，因為每個人存在差異性；與醫師和營養師溝通，解讀和改善飲食習慣，才能有效管理血糖波動過大的問題。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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