耳石脫落｜六旬老漢噁心頭暈數月不止！醫生一招暈眩瞬間不藥而癒

60歲男頭暈頻頻發作，吃止暈藥也沒效，擔心是中風或心梗發作，他到各大診所、醫院做過頸動脈超聲波、腦電波、心臟超聲波等檢查都找不出問題



經台灣衛生福利部桃園醫院神經內科診治發現，原來是耳石脫落，醫師做一招讓他耳石歸位，拖了幾個月的眩暈竟然幾秒鐘就不藥而癒！

耳石症會出現什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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年過60，頭暈、噁心、嘔吐該怎麼辦？

這名60多歲的男性平常就會有頭暈的問題，但是近來卻頻頻發作，而且發作的時候常引起噁心、嘔吐症狀，情況愈來愈嚴重。因為年過60，他很擔心是不是因為自己有三高，如果中風或心肌梗塞就麻煩了，所以各處求治，做過頸動脈超聲波、腦電波、心臟超聲波、24小時心電圖、聽力檢查、頸椎X光、頭部電腦斷層，檢查全部正常，但是吃止吐藥或止暈藥都沒效，不知該怎麼辦。

他向台灣衛生福利部桃園醫院神經內科醫師劉一宏求治，劉一宏為他進行詳細的問診及身體檢查，發現他頭暈最容易發生在轉頭、點頭、彎腰、躺下時的瞬間，尤其當在床上翻身、在花園裡澆花、整理花圃，或低頭收拾垃圾的時候，馬上就會發作，而且一發作就感到天旋地轉、噁心嘔吐。

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耳石脫落 耳石復位術止暈快又有效

而且他的症狀來得快、去得也快，每一次頭暈大約只持續5、6秒就結束了。身體檢查時發現患者姿勢變化時會出現典型的眼睛震顫，立刻確診他是「耳石脫落症」，因此當下便為他進行「耳石復位術」、讓脫落的耳石歸位，結果才幾個動作就解除困擾他已久的眩暈症狀，而且不再發作，讓患者覺得非常神奇。

劉一宏說，耳石脫落症的正式醫學名稱是「良性陣發姿勢性暈眩（Benign Paroxysmal Positional Vertigo）」，是最常見的周邊型眩暈疾病，也稱為「耳石脫位」、「耳石異位」、「耳石症」等。

而所謂「耳石」，是內耳中掌管平衡功能的構造之一，正常是存在「橢圓囊」之中。橢圓囊與半規管相連，當耳石從橢圓囊脫落進入半規管、在半規管中滾動，就會導致眩暈症狀。發生在頭部姿勢改變的時候，只持續幾秒鐘，一陣一陣的發作。

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耳石脫落典型症狀「眩」：會天旋地轉

典型症狀是發作時會有「眩」的感覺，也就是感覺四周景物都在旋轉的感覺，因此經常讓人噁心、吐得一塌糊塗，嚴重干擾日常生活。治療上要採取「耳石復位術」，透過患者身體和頭部的姿勢變化，可逐步把耳石導引回原位。

劉一宏說明，耳石復位術的效果很好，可以使症狀完全緩解。一次的耳石復位術成功率大約60～80%，有些患者需要第二次、甚至第三次以上的復位，才能完整治療。耳石復位以後，患者回家也須注意，避免頭部快速轉動、睡覺不要躺太低的枕頭，才能增加復位術的成效、減少復發風險。

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需和姿勢性低血壓、前庭偏頭痛等病症鑑別診斷

劉一宏說，要診斷耳石脫落症只需詳細的病史詢問和身體檢查就能發現，無需額外進行儀器檢查。但還是要和其他疾病鑑別診斷，如姿勢性低血壓、前庭性偏頭痛、梅尼爾氏症、前庭陣發異常等，需要醫師的評估和專業判斷。

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