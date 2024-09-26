中風｜頭暈、手腳麻木是小中風症狀？中醫教調理防秋冬心血管危機

隨著秋天的到來，變化頻繁的天氣常常成為心血管疾病的「隱形殺手」。許多中風患者在中風之前其實就發生過「小中風」徵兆，這種情況在醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」。



台灣頤鳴堂中醫診所院長賴睿昕中醫師表示，小中風可能的症狀包含突然出現單側手腳麻木無力、頭暈、耳鳴、視力模糊、口齒不清或突然失去平衡感持續時間僅數分鐘至1小時左右，大部分的人在24小時內會完全恢復正常。因為症狀短暫，許多人會忽略這些警訊，但其實這些症況很可能是腦中風的前兆，未來中風的機率會比一般人要高上許多倍。

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頭暈、手腳麻木可能是警訊！中醫調理有助預防中風風險

如果本身已經有高血壓、高血脂、糖尿病、抽煙或心血管疾病等風險因子，更要提高警覺，台灣賴睿昕中醫師建議，如果能儘早進行中醫調理，可以有效避免未來中風的發生。他常使用天麻來改善短暫性腦缺血的情況，由於天麻有鎮靜和增加腦部血流量的作用，對於紓緩手腳麻木、頭暈耳鳴等症狀有良好的效果。由於小中風患者的血液循環系統常出現神經抽搐、肢體麻木、半身不遂等障礙，天麻可以幫助調節，並延緩中風的發生。

小中風有九成機率變腦中風？（按圖👇👇👇）

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天麻入藥膳 中醫日常保健預防秋季小中風

此外，天麻還可以入菜，成為日常保健的一部分。台灣賴中醫師分享了一道簡單的天麻杏鮑菇雞湯，不僅美味，還能幫助促進腦部血液循環，有效保護大腦。特別適合老年人及有心血管疾病或肥胖問題的族群。

材料：天麻10克，杏鮑菇500g，黑木耳50克老母雞一隻，水4000cc，薑片蔥段適量，胡椒粉，鹽8克。



做法：

1. 天麻提前用清水浸泡半小時，備用

2. 杏鮑菇，黑木耳沖洗乾淨，切片備用；老母雞切塊

3. 加入4000cc水，下杏鮑菇、黑木耳、老母雞、薑片蔥段大火煮到滾，開蓋沸騰5分鐘

4. 因為天麻久煎則無力，所以轉文火候再下天麻，燉1個小時，加鹽和胡椒調味就可以喝了。



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除了藥膳，台灣賴睿昕中醫師還建議，平時常按揉百會穴與四神聰穴也能有助於預防小中風的發生；從頭部鼻尖往上和耳尖往上至頭頂的交會點，有一微現凹形處的百會穴，與分別在百會穴的前、後、左、右一寸處的四神聰穴，各用雙手指按壓七秒、鬆手，連續七次，對於預防記憶力損害與短暫性腦缺血具有積極的效果。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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