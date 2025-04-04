爆肺｜高聲尖叫會喊破喉嚨？急症醫生揭5胸痛症狀要及早求醫

無論是KTV夜唱、在演唱會見到心儀的偶像歌手或是支持的球隊得分，許多年輕人都會忍不住高聲尖叫歡呼，台灣馬偕紀念醫院急診科翁梓華醫師提醒，這些行為可能導致「縱膈腔氣腫」，也就是喊破喉嚨！



醫師分享，近日就遇到不少這類患者，提醒民眾若是在高歌、大喊後突然感到胸悶、聲音變怪、呼吸困難或是皮膚有氣泡感，一定要儘快到急診就醫。

1招辨別胸痛病因（按圖👇👇👇）

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醫揭「縱膈腔氣腫」原因 激動嘶吼恐把肺泡「打爆」！

為什麼會出現喊破喉嚨的情形？台灣翁梓華醫師指出，空氣經過聲門時震動聲帶，就會產生聲音，聲帶鬆弛會發出低音，緊繃時發出的聲音則相對較高。在用力大喊、高歌一曲、激動嘶吼時，人體首先要吸入大量的氣體，經過胸腔壓縮後讓氣體從聲門噴出，產生高頻而大聲的聲音。這時肺泡內壓力驟升，就可能把肺泡「打爆」而漏氣；這些氣體順著肺部的血管、肺紋、肺泡間隙延擴散到縱隔腔，就會形成「縱膈腔氣腫」。

▼同場加映：肺功能測試（按圖👇👇👇）

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胸痛症狀與心肌梗塞難區分 應赴急診排除心因性問題

台灣翁梓華醫師說明，典型的縱膈腔氣腫，多是發生在上述行為後的突發性胸痛，同時會伴隨以下症狀：

​- 聲音發音變奇怪：縱膈腔氣腫影響到聲門的運作所導致。

- ​胸前皮下澎起來，壓下去的時候會有「撚髮音」：縱膈腔的氣體延伸到皮膚底下，導致觸摸皮膚時會發出「絲絲」聲。

- 吞嚥困難或疼痛：縱膈腔內的氣體壓迫到食道所致。

​​- 呼吸困難：部分縱膈腔氣腫會伴隨氣胸。

- 咳血：肺泡破裂時會伴隨少量出血，經由氣管咳出所致。



​▼「爆肺」主要原因：（按圖）👇👇👇

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從X光片則能夠看到縱膈腔、氣管兩側、甚至是心臟周圍出現氣體。台灣翁梓華醫師說明，縱膈腔氣腫所引發的胸痛，跟心肌梗塞、心肌缺氧的表現難以區分，且縱膈腔氣腫也有可能引發嚴重的張力性氣胸，建議在高聲吶喊後出現胸痛的年輕人，應前往急診排除心因性的問題。翁醫師也表示，如果情形不嚴重，多數個案能自行吸收，只需服用消炎止痛藥，並持續於胸腔科追蹤即可，請民眾無需過於驚慌。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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